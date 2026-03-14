Ótrúlegt að ekki hafi orðið mannslát og óþolandi sóun raforku Tómas Arnar Þorláksson skrifar 14. mars 2026 11:52 Hádegisfréttir verða lesnar á slaginu tólf. vísir Í hádegisfréttum fjöllum við um viðvarandi hættu á snjóflóðum á Vestfjörðum og Norðurlandi. Stórt snjóflóð féll í nótt við Siglufjörð og hefur Siglufjarðarvegi verið lokað. Sveitarstjóri Súðavíkurhrepps hvetur stjórnvöld til að hafa hraðar hendur þegar það kemur að jarðgangnagerð og segir ótrúlegt að ekki hafi orðið alvarlegt slys eða mannslát við Súðavíkurhlíð vegna snjóflóða. Tímaspursmál sé hvenær eitthvað hræðilegt gerist. Þá fjöllum við um flutningstakmarkanir í raforkukerfinu sem kosta samfélagið árlega milljarða króna í vannýtta orku, skerðingar, rafmagnsleysi og glötuð atvinnu- og launatækifæri. Orkumálaráðherra segir það óþolandi sóun á náttúruvermætum að orka frá virkjunum sitji föst í stað þess að heimili og fyrirtæki um allt land geti nýtt hana. Við heyrum einnig frá nýjum oddvita Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum sem hyggst ekki sækjast eftir því að verða bæjarstjóraefni flokksins. Og í íþróttunum fjöllum við um Grindavík sem varð í gær deildarmeistari í Bónus deild karla í körfubolta eftir sigur á Íslandsmeisturum Stjörnunnar. Hádegisfréttir Bylgjunnar