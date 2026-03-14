Reykt þorskhrogn og handgerð páskaegg í Hörpu Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 14. mars 2026 12:06 Um 50 framleiðendur munu kynna vörur sínar og bjóða upp á smakk í Hörpu um helgina á Matarmarkaði Íslands. Aðsend Þurrkuð lambahjörtu, handgerð páskaegg, argentískar skrautsmákökur, grænlensk grálúða og reykt þorskhrogn eru meðal þess, sem boðið verður upp á í Hörpu um helgina á Matarmarkaði Íslands. Um 50 framleiðendur kynna vörur sínar og bjóða upp á smakk. Það er mikið um að vera í Hörpu í dag og á morgun á matarmarkaði Íslands þar sem bændur, sjómenn og smáframleiðendur af öllu landinu koma saman með fjölbreytt úrval af matarhandverki til að kynna fyrir gestum og gangandi. Þetta er því kjörið tækifæri til að hitta framleiðendur og fræðast um vörur þeirra og fá að smakka. Vinkonurnar Hlédís Sveinsdóttir og Eirný Ósk Sigurðardóttir hafa yfirumsjón með matarmarkaðnum og hlakka til helgarinnar. „Við höldum Matarmarkað tvisvar á ári allavegana, það er jólamarkaðurinn og svo vormarkaður. Okkur finnst alveg full ástæða til að fagna vorinu með svona matarhátíð," segir Hlédís og heldur áfram. „Við erum með allt frá kjöti yfir í sætindi, það er reyndar mjög mikið af handgerðum sætindum núna enda eru að koma páskar. Við erum alveg með páskaegg og alls konar handgert konfekt og argentískar smákökur og ég veit ekki hvað og hvað. Það er fiskur, það er kjöt, það er sætt, það er salt, það er súrt, það er bara nefndu það. Það eru hér forréttir, aðalréttir, eftirréttir, þú getur bara klárað páskana í Hörpu um helgina," segir Hlédís skellihlæjandi. Hér má sjá þurrpylsu, sem er 98% ærkjöt, sem verður kynnt um helgina.Aðsend Védís segir að framleiðendur matvaranna komi víða af landinu og langflestir gefi smakk enda mikilvægt að sambandið á milli framleiðenda og neytenda sé gott. Hrossakjötið verður á sínum stað í Hörpu um helgina.Aðsend „Mér finnst það fallegasta við markaðinn að neytendur fá á honum tækifæri til að spyrja. Hvað er þetta, af hverju ertu að gera þetta, hvað er á bak við vöruna, hvar eru að framleiða þetta og allt það," segir Hlédís að lokum. Hlédís Sveinsdóttir (t.v.) og Eirný Ósk Sigurðardóttir, sem eru allt í öllu í Hörpu um helgina á Matarmarkaði Íslands.Aðsend Facebooksíða Matarmarkaðs Íslands