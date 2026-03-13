Blaðamannaverðlaunin fyrir árið 2025 verða veitt í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, í kvöld kl. 18:00. Verðlaununum er ætlað að heiðra framúrskarandi blaðamennsku á Íslandi og eru þau veitt í fjórum flokkum.
Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, flytur stutt ávarp við upphaf samkomunnar og í beinu framhaldi munu fulltrúar dómnefndar tilkynna verðlaunahafa í flokkunum:
Reiknað er með því að verðlaunaafhendingu verið lokið klukkan 18:30.
Dómnefnd Blaðamannaverðlaunanna hefur tilkynnt um þau sem sköruðu fram úr í faginu á síðasta ári og hljóta tilnefningu til verðlauna fyrir vinnu sína. Þrír blaðamenn Sýnar hlutu tilnefningu að þessu sinni.
Blaðamannaverðlaunin voru veitt fyrr í kvöld. Berghildur Erla Bernharðsdóttir, blaðamaður á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar, hlaut verðlaun fyrir umfjöllun ársins fyrir þættina Vistheimilin.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir og Kolbeinn Tumi Daðason, blaðamenn fréttastofu Vísis, Stöðvar 2 og Bylgjunnar, eru tilnefnd til Blaðamannaverðlaunanna 2024.