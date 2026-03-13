Listar Vöku kynntir með pompi og prakt

Árni Sæberg skrifar
Vaka

Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta, kynnti framboðslista sína í gærkvöldi fyrir komandi kosningar til Stúdenta- og Háskólaráðs Háskóla Íslands.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að listarnir hafi verið kynntir á Nínu á Hverfisgötu. Mikil spenna hafi legið í loftinu en Ellý Ármannsdóttir spákona hafi spáð fyrir frambjóðendum Vöku og Jakob Birgisson, grínisti og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, kynnt listana.

Jakob Birgisson og Ellý Ármanns skemmtu viðstöddum.Vaka

„Við í Vöku erum að tefla fram ótrúlega sterkum lista fullum af frábæru fólki sem ég veit að mun halda áfram því frábæra starfi sem Vaka státar sig af að hafa afrekað á okkar síðustu tveimur árum í meirihluta. Ég er gríðarlega stoltur af liðnu starfsári Vöku og þá sérstaklega því góða fólki sem er með mér í starfinu og vinnur hart að hagsmunabaráttu stúdenta á hverjum degi,“ er haft eftir Kristófer Breka Halldórssyni, formanni Vöku.

„Það er gríðarlegur heiður að fá að tilheyra þessum frambærilega hópi fólks. Þetta eru mikilvægar kosningar fyrir alla stúdenta og við í Vöku erum spennt fyrir baráttunni og komandi skólaári. Við erum hvergi nærri hætt og ætlum að halda áfram að beita okkur fyrir hagsmunum allra stúdenta,“ er haft eftir Kristrúnu Ágústsdóttur, oddvita á verkfræði- og náttúruvísindasviði.

Oddvitar Vöku þetta árið.Vaka

Kosningar til Stúdenta- og Háskólaráðs fara fram 26. mars næstkomandi og listar Vöku eru eftirfarandi:

Félagsvísindasvið:

  1. Andrea Edda Guðlaugsdóttir, hagfræði
  2. Jón Gnarr, viðskiptafræði
  3. Andrea Ösp Hanssen, stjórnmálafræði
  4. Freyja Aradóttir, félagsráðgjöf
  5. Anna Sonde, lögfræði

Varafulltrúar:

  1. Aron Callan, viðskiptafræði
  2. Nanna Björt Ívarsdóttir, lögfræði
  3. Ari Jónsson, stjórnmálafræði
  4. Andri Clausen, hagfræði
  5. Ísabella Ósk Björgvinsdóttir, félagsráðgjöf

Heilbrigðisvísindasvið:

  1. Guðlaug Embla Hjartardóttir, sálfræði
  2. Elín Eir Andersen, hjúkrunarfræði
  3. Leon Andri Hauksson, læknisfræði

Varafulltrúar:

  1. Ugla Ósk Bæhrenz, sálfræði
  2. Hákon Snorri Bergland Rúnarsson, matvælafræði
  3. Sjöfn Hulda Jónsdóttir, læknisfræði

Hugvísindasvið:

  1. Atli Ársælsson, heimspeki
  2. Svanhildur Helgadóttir, guðfræði
  3. Fannar Gíslason, pólsk fræði

Varafulltrúar:

  1. Nína María E. Valgarðsdóttir, listfræði
  2. Ari Smárason, ensk fræði
  3. Sigvaldi Snær Gunnþórsson, almenn málvísindi

Menntavísindasvið:

  1. Ragnar Leó Sigurgeirsson, tómstunda- og félagsmálafræði
  2. Freyja Van de Putte, leikskólakennarafræði
  3. Ísabel Pétursdóttir, þroskaþjálfafræði

Varafulltrúar:

  1. Bogi Sigurbjörnsson, íþrótta- og heilsufræði
  2. Ásdís Þóra Ágústsdóttir, grunnskólakennsla
  3. Bríet Björk Hauksdóttir, tómstunda- og félagsmálafræði

Verkfræði- og náttúruvísindasvið:

  1. Kristrún Ágústsdóttir, vélaverkfræði
  2. Magni Snær Jónasson, umhverfis- og byggingarverkfræði
  3. Bergur Ingi Óskarsson, landfræði

Varafulltrúar:

  1. Vilborg Árnadóttir, hagnýt stærðfræði
  2. Fríða Rún Kristjánsdóttir, rafmagns- og tölvuverkfræði
  3. Júlía Rós Viðarsdóttir, lífefna- og sameindalíffræði

Háskólaráð:

  1. Sæþór Már Hinriksson, viðskiptafræði
  2. Halldóra Elín Einarsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur
  3. Elín Karlsdóttir, læknisfræði
  4. Birgir Ari Óskarsson, viðskiptafræði
