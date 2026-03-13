Listar Vöku kynntir með pompi og prakt

Vaka, félag lýðræðissinnaðra stúdenta, kynnti framboðslista sína í gærkvöldi fyrir komandi kosningar til Stúdenta- og Háskólaráðs Háskóla Íslands.
Í fréttatilkynningu þess efnis segir að listarnir hafi verið kynntir á Nínu á Hverfisgötu. Mikil spenna hafi legið í loftinu en Ellý Ármannsdóttir spákona hafi spáð fyrir frambjóðendum Vöku og Jakob Birgisson, grínisti og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra, kynnt listana.
„Við í Vöku erum að tefla fram ótrúlega sterkum lista fullum af frábæru fólki sem ég veit að mun halda áfram því frábæra starfi sem Vaka státar sig af að hafa afrekað á okkar síðustu tveimur árum í meirihluta. Ég er gríðarlega stoltur af liðnu starfsári Vöku og þá sérstaklega því góða fólki sem er með mér í starfinu og vinnur hart að hagsmunabaráttu stúdenta á hverjum degi,“ er haft eftir Kristófer Breka Halldórssyni, formanni Vöku.
„Það er gríðarlegur heiður að fá að tilheyra þessum frambærilega hópi fólks. Þetta eru mikilvægar kosningar fyrir alla stúdenta og við í Vöku erum spennt fyrir baráttunni og komandi skólaári. Við erum hvergi nærri hætt og ætlum að halda áfram að beita okkur fyrir hagsmunum allra stúdenta,“ er haft eftir Kristrúnu Ágústsdóttur, oddvita á verkfræði- og náttúruvísindasviði.
Kosningar til Stúdenta- og Háskólaráðs fara fram 26. mars næstkomandi og listar Vöku eru eftirfarandi:
Félagsvísindasvið:
Varafulltrúar:
Heilbrigðisvísindasvið:
Hugvísindasvið:
Menntavísindasvið:
Verkfræði- og náttúruvísindasvið:
Háskólaráð: