Skíðagöngumennirnir komnir í skjól Árni Sæberg skrifar 13. mars 2026 15:47 Afar slæmar aðstæður voru á jöklinum, erfitt færi og lítið skyggni. Landsbjörg Björgunarsveitir hafa nú náð til skíðagönguskíðamanna sem voru á Hofsjökli og óskuðu aðstoðar. Þeir hafa verið flutt í skjól og unnið er að því að ná búnaði þeirra einnig niður af jöklinum. Greint var frá því í hádeginu að björgunarsveitarmenn af Suðurlandi væru á leið að Hofsjökli til að aðstoða þrjá gönguskíðamenn. Þeir óskuðu eftir aðstoð í morgun vegna þess að þeir væru orðnir kaldir og blautir. Í fréttatilkynningu frá Landsbjörg segir að björgunarmenn á tveimur vélsleðum hafi komist að fólkinu rétt fyrir klukkan 13 og þá hafi einn göngumaður verið fluttur niður af jökli. Hinir tveir hafi beðið áfram á jöklinum. Sleðarnir hafi svo haldið til baka og sótt þá tvo sem eftir voru. Síðan hafi búnaður þeirra verið sóttur.