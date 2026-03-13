Skíðagöngumennirnir komnir í skjól

Árni Sæberg skrifar
Afar slæmar aðstæður voru á jöklinum, erfitt færi og lítið skyggni.
Afar slæmar aðstæður voru á jöklinum, erfitt færi og lítið skyggni.

Björgunarsveitir hafa nú náð til skíðagönguskíðamanna sem voru á Hofsjökli og óskuðu aðstoðar. Þeir hafa verið flutt í skjól og unnið er að því að ná búnaði þeirra einnig niður af jöklinum.

Greint var frá því í hádeginu að björgunarsveitarmenn af Suðurlandi væru á leið að Hofsjökli til að aðstoða þrjá gönguskíðamenn. Þeir óskuðu eftir aðstoð í morgun vegna þess að þeir væru orðnir kaldir og blautir.

Í fréttatilkynningu frá Landsbjörg segir að björgunarmenn á tveimur vélsleðum hafi komist að fólkinu rétt fyrir klukkan 13 og þá hafi einn göngumaður verið fluttur niður af jökli. Hinir tveir hafi beðið áfram á jöklinum.

Sleðarnir hafi svo haldið til baka og sótt þá tvo sem eftir voru. Síðan hafi búnaður þeirra verið sóttur.

