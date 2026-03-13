Framboðslistinn Framtíð Árneshrepps mun bjóða fram í hreppnum í komandi sveitarstjórnarkosningum en framboðið vill höfða til þeirra sem eru mótfallnir mögulegri sameiningu við Kaldrananeshrepp. Íbúar kjósa um sameininguna í mars en sveitarstjórnarkosningar eru í maí.
Í fréttatilkynningu er greint frá þessu nýja framboði, sem kynnir sig sem raunverulegan valkost fyrir þá sem telja ekki tímabært að ganga til sameiningar. Sigrún Sverrisdóttir úr Litlu-Ávík leiðir listann.
Kosið verður um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps dagana 14. til 28. mars. Sveitarstjórnarkosningar eru 16. maí.
Samstarfsnefnd um sameiningu sveitarfélaganna taldi sameiningu félaganna geta styrkt samfélagið án þess að íbúar þurfi að afsala sér áhrifum eða nærþjónustu en Framtíð Árneshrepps segir ljóst að skiptar skoðanir séu meðal íbúa um hvort slíkt skref sé rétt á þessum tímapunkti.
Listi Framtíðar Árneshrepps:
„Það er kominn tími til að næsta kynslóð í Árneshreppi axli ábyrgð og leysi okkar tryggu fyrirrennara af, að vernda hagsmuni byggðarinnar. Á listanum er breiðfylking fólks sem annað hvort hefur alist upp í hreppnum eða hefur fest þar rætur eftir að hafa heillast af svæðinu og samfélaginu. Fólk sem er ekki tilbúið að leggja árar í bát fyrr en nauðsynlegt er“
Meðal stefnumála listans er fjölgun starfa í hreppnum, bættar samgöngur, skipulag nýrra íbúðalóða, opnari stjórnsýsla og aukið íbúðasamráð en einnig vilja þau koma hreppnum á kortið sem fjarvinnustað.
Þá er tekið fram að engar áherslubreytingar verði varðandi virkjunarframkvæmdir – sem er væntanlega vísun í Hvalárvirkjun – en mikilvægt sé að framkvæmdin verði samfélaginu til góðs með aðkomu að samfélagsverkefnum og sterku aðhaldi varðandi umgengni og frágang.