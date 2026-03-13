Davíð Oddsson, fyrrverandi forsætisráðherra, var borinn til grafar í dag að viðstöddu fjölmenni. Hann var kvaddur með opinberri útför í Hallgrímskirkju og var sjónvarpað frá útförinni. Í kvöldfréttum sýnum við og segjum frá útför eins áhrifamesta stjórnmálamanns landsins. Margs er minnast.
Ný úttekt Viðskiptaráðs leiðir í ljós að fólk þarf að bíða að meðaltali 27 daga eftir tíma hjá heimilislækni á höfuðborgarsvæðinu. Það er fimmfalt lengur en núverandi viðmið Landlæknis. Við fáum til okkar Björn Brynjúlf framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs og Sigríði Dóru Magnúsdóttur forstjóra heilsugæslunnar til að ræða um þetta mál.
Þá skoðum við nýjar útfærslur Afstöðu, félags fanga, á fangelsishúsnæði. Félagið vill smærri húsnæðiseiningar inni í íbúðahverfum. Nánar um málið í kvöldfréttum.
Þá verður rætt við skólastjóra Laugarnesskóla sem hoppar hæð sína yfir því að nýtt skólaþorp sé komið í gagnið. Við verðum bæði í beinni útsendingu frá blaðamannaverðlaununum og frá Kórnum í Kópavogi þar sem Laufey Lín ofurstjarnan ætlar að trylla lýðinn um helgina.
Í sportinu verður rætt við Sólveigu Jóhannesdóttur Larsen sem tilkynnti í vikunni að hún væri hætt í knattspyrnu þrátt fyrir að vera aðeins 25 ára. Mjaðmameiðsli hafi sett strik í reikninginn.
Þá hittum við fyrrverandi landsliðsmann Englands sem þjálfar nú markverði Vals þessa dagana. Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar á slaginu hálf sjö.