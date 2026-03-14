Eyþór leiðir en vill ekki stólinn Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. mars 2026 14:25 Eyþór Harðarson falast ekki eftir bæjarstjórastólnum. Vísir/Samsett Eyþór Harðarson oddviti Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum segist ekki sækjast eftir bæjarstjórastarfi falli það honum í skaut að leiða meirihluta. Hann hafði betur í oddvitaslag við Trausta Hjaltason og hlaut tæp 63 prósent atkvæða í fyrsta sætið. Heimildir fréttastofu herma að allar líkur séu á því að til standi að ráða Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Eyjum síðastliðin átta ár, aftur í starfið. Fréttastofa hefur fjallað um væringar stríðandi fylkinga meðal Sjálfstæðismanna í Eyjum sem rekja má til klofningar H-listans frá lista Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningar 2018. Með „ágætisvinnu í Ísfélaginu" Eyþór segist ánægður með niðurstöðurnar en ætlar ekki að falast eftir bæjarstjórastólnum. „Ég hef alltaf sagt það að ég er í ágætisvinnu hér í Ísfélaginu. Ég er ekki að sækjast eftir bæjarstjórastarfi. Við hópurinn sem leiðir listann förum bara yfir það og komumst að einhverri niðurstöðu þegar líður á vorið," segir hann. Engar endanlegar ákvarðanir hafi verið teknar um bæjarstjóraefni listans. „Það er ekkert slegið í pólitík." Mögulegar sviptingar á listanum Aðspurður segist hann ekki átta sig á því hvort allir frambjóðendur þiggi sætin sín á listanum enda voru þeirra á meðal fulltrúar hinnar fylkingarinnar sem kennd hefur verið við Elliða Vignisson bæjarstjóra í Ölfusi sem um árabil var bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. „Það eru margir sem ná ekki markmiðum sínum í prófkjöri frekar en í prófkjörum oft á tíðum. Það eru allir bara held ég að meta sína stöðu í dag og vonandi erum við að fara að mynda sterkan og samhentan lista eftir nokkra daga. Ég sé ekki neitt annað í þessari stöðu," segir Eyþór. Sjálfstæðisflokkurinn Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026