Gestir geti spókað sig í þjóð­búningi á samstöðufundi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Jósep Gíslason er formaður Grænlandsvinafélagsins Kalak. Vísir/Samsett

Grænlandsvinafélagið Kalak og aðrir Grænlandsvinir standa fyrir samstöðufundi í Norræna húsinu í dag. Þar verða ræðuhöld, grænlenskt listafólk sýnir muni sína, tónlistarfólk stígur á stokk og gestir munu meðal annars geta spókað sig í grænlenskum þjóðbúningi.

Jósep Gíslason formaður Kalak segist eiga von á miklu fjöri og innilegri samstöðu. Auk hans standa að viðburðinum vel valdir Grænlandsvinir, meðal annarra Bryndís Haraldsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins og meðlim í Norðurlandaráði.

„Það koma ýmsir aðilar að. Það verða örfáar ræður, meðal annars frá ræðismönnum Grænlands og Færeyja. Það verður kynning frá félaginu Kalak sem er búið að standa í yfir þrjátíu ár að ýmsum menningarsamskiptum og ýmsu fyrir Grænland. Þarna verða bækur um Grænland, grænlenskir munir, þjóðbúningar til sýnis og frásagnir,“ segir Jósep.

Tónlistarkonan Una Torfa slítur svo fundinum en auk hennar stígur Nukannguaq Zeeb á stokk en hann hefur búið á Íslandi um árabil.

„Það verður þarna grænlensk listakona sem verður í þjóðbúning og verður með þjóðbúninga með sér. Við erum bæði með karlmanns og kvenmannsbúning. Þeir eru mismunandi eftir svæðum á Grænlandi. Kvenbúningurinn er frá Austur-Grænlandi. Svo verða þarna túpílakkar, trommur og sumt verður til sölu,“ segir hann.

Fundurinn hefst klukkan þrjú síðdegis í Norræna húsinu.

