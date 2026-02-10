Ghislaine Maxwell, samverkakona Jeffrey Epstein, neitaði að svara spurningum þingnefndar fulltrúadeildar Bandaríkjaþings í gær.
Maxwell kom fyrir nefndina um fjarfundarbúnað en neitaði að svara spurningum nefndarmanna á grundvelli fimmtu greinar bandarísku stjórnarskrárinnar, sem heimilar einstaklingum að neita að svara spurningum sem gætu varpað sök á þá sjálfa.
James Comer, formaður nefndarinnar, sagði ákvörðun Maxwell vonbrigði, þar sem menn höfðu vonast til þess að hún myndi varpa nánara ljósi á glæpi Epstein.
Þingmenn greindu frá því eftir fundinn að í stað þess að svara spurningum hefði Maxwell notað tækifærið til að biðja um miskunn til handa sjálfri sér. Lögmaður hennar hafði áður greint frá því á samfélagsmiðlum að hún væri reiðubúin til að svara hvaða spurningum sem er, ef Donald Trump Bandaríkjaforseti myndi lofa að náða hana.
Fórnarlömb Epstein hafa hins vegar varað yfirvöld við því að trúa nokkru sem Maxwell segir, enda hefur hún ítrekað neitað að hafa gert nokkuð af sér. Þá hefur hún engar upplýsingar viljað gefa um aðra samverkamenn Epstein.
Maxwell afplánar nú 20 ára dóm fyrir aðkomu sína að brotum Epstein gegn stúlkum undir lögaldri.