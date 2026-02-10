Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 11:38 Þessi ætla að ræða málin á málþinginu. Aðsend Íslensk-evrópska verslunarráðið, Félag atvinnurekenda, sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, Alþjóða- og Evrópuréttarstofnun Háskólans í Reykjavík, Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) og utanríkisráðuneytið efna til málþings um þá vinnu sem farin er af stað við einföldun Evrópuregluverksins, áhrif hennar á EES-samninginn, íslenskt atvinnulíf og eftirlit ESA með reglunum. Málþingið er haldið í Háskólanum í Reykjavík og hefst klukkan tólf. Hægt er að fylgjast með hér á Vísi í beinni útsendingu. „Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, í kjölfar Draghi-skýrslunnar, hefur efnt til átaks til að einfalda regluverk, í því skyni að bæta alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnulífs í aðildarríkjunum. Mikið af þessum reglum mun rata inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og miklu máli skiptir að íslensk stjórnvöld tryggi skjóta innleiðingu einfaldara regluverks,“ segir í fréttatilkynningu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra opnar málþingið, en aðalræðumaður er Michael Wimmer, sem stýrir einföldunarátaki framkvæmdastjórnar ESB. Auk þeirra taka til máls Árni Páll Árnason, varaforseti ESA, Helga Kristín Auðunsdóttir, lektor í lögfræði við HR, og Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Hornsteins. Umræðum stýrir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA og ÍEV en málþingið fer fram á ensku. Evrópusambandið EES-samningurinn EFTA Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Innlent Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Innlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Fleiri fréttir Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Sjá meira