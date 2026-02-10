Innlent

Bein út­sending: Ein­földun Evrópuregluverks

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þessi ætla að ræða málin á málþinginu. Aðsend

Íslensk-evrópska verslunarráðið, Félag atvinnurekenda, sendinefnd Evrópusambandsins á Íslandi, Alþjóða- og Evrópuréttarstofnun Háskólans í Reykjavík, Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) og utanríkisráðuneytið efna til málþings um þá vinnu sem farin er af stað við einföldun Evrópuregluverksins, áhrif hennar á EES-samninginn, íslenskt atvinnulíf og eftirlit ESA með reglunum.

Málþingið er haldið í Háskólanum í Reykjavík og hefst klukkan tólf. Hægt er að fylgjast með hér á Vísi í beinni útsendingu.

„Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, í kjölfar Draghi-skýrslunnar, hefur efnt til átaks til að einfalda regluverk, í því skyni að bæta alþjóðlega samkeppnishæfni fyrirtækja og atvinnulífs í aðildarríkjunum. Mikið af þessum reglum mun rata inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið og miklu máli skiptir að íslensk stjórnvöld tryggi skjóta innleiðingu einfaldara regluverks,“ segir í fréttatilkynningu.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra opnar málþingið, en aðalræðumaður er Michael Wimmer, sem stýrir einföldunarátaki framkvæmdastjórnar ESB. Auk þeirra taka til máls Árni Páll Árnason, varaforseti ESA, Helga Kristín Auðunsdóttir, lektor í lögfræði við HR, og Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Hornsteins. 

Umræðum stýrir Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri FA og ÍEV en málþingið fer fram á ensku.

