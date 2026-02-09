Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Aron Guðmundsson skrifar 9. febrúar 2026 23:01 Cristiano Ronaldo, leikmaður Al-Nassr Vísir/Getty Forráðamenn sádi-arabíska liðsins Al-Nassr eiga von á því að stjörnuleikmaðurinn Cristiano Ronaldo láti af verkfalli sínu og spili fyrir liðið um komandi helgi. Það er Sky Sports sem greinir frá þessu í kvöld en Ronaldo hefur ekki verið til taks fyrir Al-Nassr í undanförnum tveimur leikjum liðsins. Portúgalinn er sagður hafa verið óánægður með það hvernig Al-Nassr sé rekið. Það er fjárfestingasjóður Sádi-Arabíu sem sér um rekstur félagsins og er óánægja Ronaldo snúast mest um það hversu litlu fé hefur verið varið til leikmannakaupa í þeirri viðleitni að styrkja leikmannahóp Al-Nassr. Samkvæmt heimildum Sky Sports í kvöld hefur Ronaldo nú fengið ákveðin loforð tengd ástæðum óánægju hans og er búist við því að hann verði mættur inn á völlinn í treyju Al-Nassr um komandi helgi í sádi-arabísku deildinni. Áður en að því kemur mun Al-Nassr spila í asísku Meistaradeildinni gegn Arkadag í Túrkmenistan á miðvikudaginn Sádiarabíski boltinn Mest lesið Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM Handbolti Gjóðarnir unnu Super Bowl sannfærandi Sport „Hún hegðar sér eins og díva“ Sport Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið Fótbolti Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Enski boltinn Fyrstu íslensku ÓL-feðginin: „Draumur sem ég vissi varla að væri til“ Sport Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Fótbolti „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Enski boltinn Bad Bunny hljóp lengra en lið Patriots Sport Fleiri fréttir Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt „Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“ „Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“ Luis Diaz með þrennu á móti tíu mönnum Hoffenheim Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai Viktori tókst ekki að skora á Elías Cecilía hélt hreinu í Íslendingaslagnum á Ítalíu Ísak lagði upp mark í svekkjandi tapi Sarr tryggði sigur gegn Mávunum Emilía skoraði á mikilvægri stundu Sjá meira