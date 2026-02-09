Fótbolti

Sagðir hafa gefið Ronaldo lof­orð

Aron Guðmundsson skrifar
Cristiano Ronaldo, leikmaður Al-Nassr
Forráðamenn sádi-arabíska liðsins Al-Nassr eiga von á því að stjörnuleikmaðurinn Cristiano Ronaldo láti af verkfalli sínu og spili fyrir liðið um komandi helgi.

Það er Sky Sports sem greinir frá þessu í kvöld en Ronaldo hefur ekki verið til taks fyrir Al-Nassr í undanförnum tveimur leikjum liðsins.

Portúgalinn er sagður hafa verið óánægður með það hvernig Al-Nassr sé rekið. 

Það er fjárfestingasjóður Sádi-Arabíu sem sér um rekstur félagsins og er óánægja Ronaldo snúast mest um það hversu litlu fé hefur verið varið til leikmannakaupa í þeirri viðleitni að styrkja leikmannahóp Al-Nassr.

Samkvæmt heimildum Sky Sports í kvöld hefur Ronaldo nú fengið ákveðin loforð tengd ástæðum óánægju hans og er búist við því að hann verði mættur inn á völlinn í treyju Al-Nassr um komandi helgi í sádi-arabísku deildinni.

Áður en að því kemur mun Al-Nassr spila í asísku Meistaradeildinni gegn Arkadag í Túrkmenistan á miðvikudaginn

Sádi­arab­ísk­i boltinn

