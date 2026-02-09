Innlent

Fjöl­skyldu­faðir þungt haldinn á spítala eftir al­var­lega á­rás á þorra­blóti

Eiður Þór Árnason skrifar
Kórinn í Kópavogi.
Kórinn í Kópavogi.

Karlmaður liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að ráðist var á hann á þorrablóti HK sem fram fór í Kórnum í Kópavogi þann 30. janúar. Annar maður sat í gæsluvarðhaldi í um tvo sólarhringa grunaður um verknaðinn en var síðan sleppt úr haldi lögreglu.

Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu en DV greindi fyrst frá málinu. Um alvarlega líkamsárás hafi verið að ræða.

Elín segir manninn alvarlega slasaðan en hann sé ekki í lífshættu, samkvæmt upplýsingum lögreglu. Hún segir málið til rannsóknar og vill ekki segja til um það hvort aftur verði farið fram á gæsluvarðhald yfir meintum árásarmanni.

Um tíma í lífshættu

Samkvæmt heimildum fréttastofu er brotaþoli, sem er þriggja barna fjölskyldufaðir, með höfuðáverka og var um tíma talinn í lífshættu. Hann er nú í hágæslu á Landspítala, sem er millistig gjörgæslu og almennrar legudeildar, tíu dögum eftir árásina og allt útlit fyrir að hann hljóti varanlegan skaða. 

Samkvæmt heimildum átti árásin sér stað um ellefuleytið föstudagskvöldið 30. janúar á áðurnefndu þorrablóti HK og var fjöldi vitna að árásinni.

Fréttin hefur verið uppfærð.

