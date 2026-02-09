Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Eiður Þór Árnason skrifar 9. febrúar 2026 20:48 Kórinn í Kópavogi. Vísir/vilhelm Karlmaður liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi eftir að ráðist var á hann á þorrablóti HK sem fram fór í Kórnum í Kópavogi þann 30. janúar. Annar maður sat í gæsluvarðhaldi í um tvo sólarhringa grunaður um verknaðinn en var síðan sleppt úr haldi lögreglu. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn hjá rannsóknarsviði lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu en DV greindi fyrst frá málinu. Um alvarlega líkamsárás hafi verið að ræða. Elín segir manninn alvarlega slasaðan en hann sé ekki í lífshættu, samkvæmt upplýsingum lögreglu. Hún segir málið til rannsóknar og vill ekki segja til um það hvort aftur verði farið fram á gæsluvarðhald yfir meintum árásarmanni. Um tíma í lífshættu Samkvæmt heimildum fréttastofu er brotaþoli, sem er þriggja barna fjölskyldufaðir, með höfuðáverka og var um tíma talinn í lífshættu. Hann er nú í hágæslu á Landspítala, sem er millistig gjörgæslu og almennrar legudeildar, tíu dögum eftir árásina og allt útlit fyrir að hann hljóti varanlegan skaða. Samkvæmt heimildum átti árásin sér stað um ellefuleytið föstudagskvöldið 30. janúar á áðurnefndu þorrablóti HK og var fjöldi vitna að árásinni. Fréttin hefur verið uppfærð. Kópavogur Lögreglumál HK Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Innlent Drífa Snædal snýr aftur Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Erlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Sjá meira