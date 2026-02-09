Innlent

Tók hálf­tíma að þróa full­komna eftir­líkingu af rödd Höllu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Theodór Ragnar Gíslason, stofnandi Defend Iceland.
Theodór Ragnar Gíslason, stofnandi Defend Iceland. Vísir/Baldur

Stofnandi og framkvæmdastjóri Defend Iceland bjó til gervigreindarútgáfu af rödd Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Hann bjó til gervi-Höllu fyrir öryggisráðstefnu og til að sýna hversu auðvelt er að falsa raddir annarra. Umræða hófst eftir að lögregla frétti af fölskum símtölum í nafni fyrrverandi ríkislögreglustjóra.

„Það kemur fólki rosalega á óvart hversu einfalt það er að geta þetta og í raun og veru, íslenskan hefur verið okkar helsta vörn hingað til, en það er bara alveg horfið. Hún er kannski ekki fullkomin en hún er nánast fullkomin,“ segir Theodór Ragnar Gíslason, framkvæmdastjóri og stofnandi Defend Iceland, um gervigreindartækni sem líkir eftir röddum annarra.

Slík tækni komst í umræðuna eftir að lögreglan varaði við símtölum frá aðila sem þóttist vera og hljómaði eins og Sigríður Björk, fyrrverandi ríkislögreglustjóri.

Á vefsíðu Defend Iceland segir að þar starfi siðferðislegir tölvuþrjótar sem hermi eftir aðferðum tölvuþrjóta til að finna öryggisveikleika í hugbúnaðarkerfum. Í útvarpsþættinum Reykjavík síðdegis sýndi Theodór gervigreindartækni þar sem hann hermdi eftir rödd Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. 

Í viðtalinu hér fyrir neðan er hægt að heyra í gervi-Höllu sem Theodór bjó til. Hann notaði einnig tæknina til að líkja eftir rödd Auðuns Georgs, þáttastjórnanda Reykjavík síðdegis.

„Ég hef smíðað verkfæri í kringum þetta fyrir öryggisvitundarnámskeið sem við höfum stundum haldið og bara til að sýna það af því við erum að vinna heilmikið í gervigreindartækninni hjá okkur fyrir tölvuárásir og þetta er mjög einfalt.“

Verði að vera hægt að vinna með tæknina

„Eins og í öllum öryggismálum þá er helsta vörnin öryggisvitund og fræðsla. Ég hef þó trú á að alveg sama hvort þú sért tæknimaður eða algjör nörd eins og ég í netöryggi, eða bara venjuleg manneskja, þá þurfum við að fræða fólk um að þetta sé hægt,“ segir Theodór. 

„Sem öryggisvitund fyrst og fremst gerði ég þetta fyrir mömmu mína og pabba, þeim fannst þetta alveg ótrúlegt því ég klónaði mína eigin rödd og tók símtal þar sem ég hringdi í mömmu mína.“

Theodór vill vekja umræðuna um áhrif slíkrar tækni en biðlar til fólks að hafa varann á.

„Það er held ég það sem má ekki gleymast í þessu, við getum ekki sett einhver lög til að banna þetta og verða þá eftir á, við verðum einhvern veginn að geta unnið með tækninni en á sama tíma.“

