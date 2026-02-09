Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 20:21 Theodór Ragnar Gíslason, stofnandi Defend Iceland. Vísir/Baldur Stofnandi og framkvæmdastjóri Defend Iceland bjó til gervigreindarútgáfu af rödd Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Hann bjó til gervi-Höllu fyrir öryggisráðstefnu og til að sýna hversu auðvelt er að falsa raddir annarra. Umræða hófst eftir að lögregla frétti af fölskum símtölum í nafni fyrrverandi ríkislögreglustjóra. „Það kemur fólki rosalega á óvart hversu einfalt það er að geta þetta og í raun og veru, íslenskan hefur verið okkar helsta vörn hingað til, en það er bara alveg horfið. Hún er kannski ekki fullkomin en hún er nánast fullkomin,“ segir Theodór Ragnar Gíslason, framkvæmdastjóri og stofnandi Defend Iceland, um gervigreindartækni sem líkir eftir röddum annarra. Slík tækni komst í umræðuna eftir að lögreglan varaði við símtölum frá aðila sem þóttist vera og hljómaði eins og Sigríður Björk, fyrrverandi ríkislögreglustjóri. Á vefsíðu Defend Iceland segir að þar starfi siðferðislegir tölvuþrjótar sem hermi eftir aðferðum tölvuþrjóta til að finna öryggisveikleika í hugbúnaðarkerfum. Í útvarpsþættinum Reykjavík síðdegis sýndi Theodór gervigreindartækni þar sem hann hermdi eftir rödd Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands. Í viðtalinu hér fyrir neðan er hægt að heyra í gervi-Höllu sem Theodór bjó til. Hann notaði einnig tæknina til að líkja eftir rödd Auðuns Georgs, þáttastjórnanda Reykjavík síðdegis. „Ég hef smíðað verkfæri í kringum þetta fyrir öryggisvitundarnámskeið sem við höfum stundum haldið og bara til að sýna það af því við erum að vinna heilmikið í gervigreindartækninni hjá okkur fyrir tölvuárásir og þetta er mjög einfalt.“ Verði að vera hægt að vinna með tæknina „Eins og í öllum öryggismálum þá er helsta vörnin öryggisvitund og fræðsla. Ég hef þó trú á að alveg sama hvort þú sért tæknimaður eða algjör nörd eins og ég í netöryggi, eða bara venjuleg manneskja, þá þurfum við að fræða fólk um að þetta sé hægt,“ segir Theodór. „Sem öryggisvitund fyrst og fremst gerði ég þetta fyrir mömmu mína og pabba, þeim fannst þetta alveg ótrúlegt því ég klónaði mína eigin rödd og tók símtal þar sem ég hringdi í mömmu mína.“ Theodór vill vekja umræðuna um áhrif slíkrar tækni en biðlar til fólks að hafa varann á. „Það er held ég það sem má ekki gleymast í þessu, við getum ekki sett einhver lög til að banna þetta og verða þá eftir á, við verðum einhvern veginn að geta unnið með tækninni en á sama tíma.“ Gervigreind Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Innlent Drífa Snædal snýr aftur Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Erlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Sjá meira