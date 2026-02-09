Kona var handtekin af lögreglu fyrir ofbeldi gagnvart opinberum starfsmanni í Kópavogi. Hún var talin vera í annarlegu ástandi og var vistuð í fangageymslu.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar. Alls sinnti lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 166 málum í dag. Lögreglu barst tilkynning um líkamsárás í Hlíðunum. Málið var afgreitt með skýrslugerð. Einnig varð umferðarslys í hverfinu en minniháttar meiðsl voru á fólki.
Lögregla brást við þjófnaði í Hafnarfirði þar sem verkfærum var stolið úr gámi. Ekki liggur fyrir hver gerandinn er.
Einn var fluttur á bráðamóttöku eftir umferðarslys í Árbænum þar sem fólksbíll hafnaði aftan á gröfu. Samkvæmt slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu átti slysið sér stað um klukkan hálf átta í morgun, ekki liggja fyrir upplýsingar um líðan hins slasaða.
Við lok vaktarinnar klukkan fimm síðdegis voru tveir vistaðir í fangageymslu lögreglu.