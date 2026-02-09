Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Kjartan Kjartansson skrifar 9. febrúar 2026 15:13 Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, (t.h.) segir evrópskt stolt skýra hvers vegna áhorfendur í Mílanó bauluðu á J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, (f.m.) á opnunarhátíð vetrarólympíuleikanna. Vísir Áhorfendur sem bauluðu á varaforseta Bandaríkjanna á opnunarhátíð vetrarólympíuleikanna í Mílanó í síðustu viku gerðu það til að sýna „evrópskt stolt“, að mati utanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Ástæðan sé ítrekaðar skammir Vance í garð Evrópu að undanförnu. Baulað var á J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, þegar honum og Ushu eiginkonu hans brá fyrir á risaskjá á San Siro-vellinum þegar vetrarólympíuleikarnir voru settir í síðustu viku. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, var spurð út í uppákomuna. Hún sagði að Bandaríkjastjórn hefði sagt ýmislegt óvinsamlegt um Evrópu. „Almenningur okkar er auðvitað líka stoltur, evrópskt stolt. Þannig að það sést,“ sagði Kallas við Euronews í dag. Samskipti Evrópu og Bandaríkjanna hafa farið stirðnandi frá því að Donald Trump tók aftur við völdum vestanhafs í fyrra. Ekki síst hefur ásælni Trump í Grænland og hótanir um að hann gæti mögulega beitt valdi til þess að sölsa það undir sig vakið ugg í Evrópu. Vance hefur verið hvað harðorðastur Bandaríkjamannanna í garð Evrópu. Þannig hefur bandarískir varaforsetinn sakað evrópsk stjórnvöld um að reyna að bæla niður tjáningarfrelsið vegna tilrauna þeirra til þess að takmarka hatorðsorðræðu og upplýsingafals á samfélagsmiðlum. Hann hefur einnig sagt innflytjendastefnu Evrópuríkja stefna vestrænni siðmenningu í voða. Hvoru tveggja endurspeglast í þjóðaröryggisáætlun sem stjórn Trump kynnti í vetur. Vetrarólympíuleikar 2026 í Mílanó og Cortina Bandaríkin Evrópusambandið Ítalía Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Fleiri fréttir Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Sjá meira