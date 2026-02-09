Erlent

Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“

Kjartan Kjartansson skrifar
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, (t.h.) segir evrópskt stolt skýra hvers vegna áhorfendur í Mílanó bauluðu á J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, (f.m.) á opnunarhátíð vetrarólympíuleikanna.
Áhorfendur sem bauluðu á varaforseta Bandaríkjanna á opnunarhátíð vetrarólympíuleikanna í Mílanó í síðustu viku gerðu það til að sýna „evrópskt stolt“, að mati utanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Ástæðan sé ítrekaðar skammir Vance í garð Evrópu að undanförnu.

Baulað var á J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, þegar honum og Ushu eiginkonu hans brá fyrir á risaskjá á San Siro-vellinum þegar vetrarólympíuleikarnir voru settir í síðustu viku.

Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, var spurð út í uppákomuna. Hún sagði að Bandaríkjastjórn hefði sagt ýmislegt óvinsamlegt um Evrópu.

„Almenningur okkar er auðvitað líka stoltur, evrópskt stolt. Þannig að það sést,“  sagði Kallas við Euronews í dag.

Samskipti Evrópu og Bandaríkjanna hafa farið stirðnandi frá því að Donald Trump tók aftur við völdum vestanhafs í fyrra. Ekki síst hefur ásælni Trump í Grænland og hótanir um að hann gæti mögulega beitt valdi til þess að sölsa það undir sig vakið ugg í Evrópu.

Vance hefur verið hvað harðorðastur Bandaríkjamannanna í garð Evrópu.

Þannig hefur bandarískir varaforsetinn sakað evrópsk stjórnvöld um að reyna að bæla niður tjáningarfrelsið vegna tilrauna þeirra til þess að takmarka hatorðsorðræðu og upplýsingafals á samfélagsmiðlum. Hann hefur einnig sagt innflytjendastefnu Evrópuríkja stefna vestrænni siðmenningu í voða. Hvoru tveggja endurspeglast í þjóðaröryggisáætlun sem stjórn Trump kynnti í vetur.

