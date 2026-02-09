Reiknar með einu gosi í viðbót Sunna Sæmundsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 13:01 Magnús Tumi er prófessor í jarðeðlisfræði. Vísir/Einar Ekki er útilokað að skjálftahrina við Eldey endi með eldgosi, að sögn prófessors í jarðeðlisfræði. Langmestu líkurnar séu þó á einu gosi til viðbótar á Sundhnúksgígaröð. Farið sé á að síga á seinni hlutann í yfirstandandi eldvirknitímabili á svæðinu. Áköf skjálftahrina hefur verið við Eldey um helgina og yfir þrjú hundruð skjálftar hafa mælst. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, bendir á að skjálftahrinur á því svæði séu yfirleitt vegna flekahreyfinga og að aukin tíðni hafi verið á þeim frá því að gostímabilið á Reykjanesi hófst. Vöktun við Eldey var aukin fyrir um tveimur árum og GPS-mæli komið þar fyrir. Magnús Tumi segir mælinn ekki hafa sýnt neina aflögun og að engin merki séu nú um gosóróa. „En við getum ekkert fullyrt að svona atburðarás endi ekki með gosi. Það er viðbúið að það muni gerast einhvern tímann. Hvort það gerist á næstunni, eða hvort það gerist í framtíðinni er ómögulegt að segja til um. Þetta er bara virkt svæði og það þarf að fylgjast með því. Miðað við söguna er líklegast að þetta fjari út en það er ekki hægt að útiloka að það komi gos í framhaldinu,“ segir Magnús Tumi. Magnús Tumi bendir á að lítil gos hafi orðið við Eldey á síðastliðnum fimmtíu árum. Slíkt væri líklegast ef til goss kemur. Einnig geti þó orðið stærri atburðir, líkt og þegar Eldey myndaðist.Vísir/Egill Fari svo reiknar Magnús Tumi með því að það yrði lítið, jafnvel svo lítið að það nái ekki upp á yfirborðið. Ekki sé þó heldur hægt að útiloka stærri atburð og gos sem myndi trufla flugumferð. Kvikuinnstreymið við Svartsengi er nú mun hægara en áður og Magnús Tumi bendir á að ekki hafi liðið lengra á milli eldgosa frá því að gostímabilið hófst. „Það er að streyma inn kvika þrátt fyrir að það sé miklu hægara en það var, eða um hálfur rúmmetri á sekúndu. Það er meðaltal þess sem var í þrjú ár fyrir síðasta gosið í Kröflu.“ Hann telur að seinni hluti þessa virknitímabils á Reykjanesi standi nú yfir. Líklegast sé að það gjósi einu sinni til viðbótar á Sundhnúksgígaröð. Merki um að hægt sé að huga að uppbyggingu „Við vitum reyndar ekki hvenær þetta er búið fyrr en löngu eftir að það er hætt. Það var eins með Kröfluelda, síðasta gosið þar var árið 1984 en kvika var síðan að safnast þar saman næstu fimm árin. Svo hætti það en það varð ekki annað gos. Þetta gæti verið svipuð staða. Óvissa fylgir þessari atburðarás. Við verðum bara að lifa með henni og vonandi næst að byggja upp Grindavík aftur og það eru svona ákveðin merki um að það sé að fara að gerast.“ Eldgos og jarðhræringar Eldgos á Reykjanesskaga Grindavík Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Fleiri fréttir Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Sjá meira