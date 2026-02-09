Innlent

Ari Edwald leiðir Mið­flokkinn í borginni

Kjartan Kjartansson skrifar
Ari Edwald.
Ari Edwald verður oddviti Miðflokksins í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík í vor. Hann staðfestir þetta í færslu á samfélagsmiðli.

Miðflokkurinn á engan borgarfulltrúa eins og stendur en hefur mælst sögulega hár í skoðanakönnunum á landsvísu á undanförnum vikum og mánuðum. Helgi Áss Grétarsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, gekk til liðs við flokkinn í síðasta mánuði.

Fréttastofa reyndi að hafa samband við Ara í gær eftir að Miðflokkurinn birti stutt myndband um yfirvofandi tilkynningu um oddvita sinn í borginni en hann svaraði ekki.

Ari var meðal annars forstjóri fjölmiðlaveldisins 365 á sínum tíma, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og aðstoðarmaður ráðherra. 

Hann fór í leyfi frá starfi forstjóra Íseyjar, systurfélags Mjólkursamsölunnar, eftir að Vítalía Lazareva kærði hann og tvo aðra fyrir kynferðisbrot árið 2022. Kæran var síðar felld niður.

Samkvæmt símaskrám á netinu er Ari skráður til heimilis í Garðabæ og Portúgal.

Sonur Ara, Páll Edwald, sækist einnig eftir sæti á lista Miðflokksins í borginni. Hann tilkynnti um framboð sitt í síðustu viku.

