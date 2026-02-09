Erlent

Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Jimmy Lai var handtekinn árið 2020 og í nótt dæmdur í tuttugu ára fangelsi.  AP Photo/Vincent Yu, File

Dómstóll í Hong Kong dæmdi fjölmiðlamógúlinn Jimmy Lai í 20 ára fangelsi í nótt.

Lau, sem er einnig með breskt vegabréf hefur barist fyrir lýðræðisumbótum í Hong Kong sem hefur farið fyrir brjóstið á kínverskum ráðamönnum en Kína tók við stjórninni á Hong Kong úr höndum Breta árið 1997.

Lai hefur barist fyrir umbótum í gegnum dagblað sitt í Hong Kong og sex aðrir stjórnendur blaðsins voru dæmdir með honum í morgun og fengu þeir mislanga dóma en enginn þó eins langan og Lai. Fólkið hafði verið fundið sekt í réttarhöldum í desember en nú var verið að ákveða lengd refsingarinnar.

Lai, sem er sjötíu og átta ára gamall hefur ávallt haldið fram sakleysi sínu og segist aðeins hafa barist fyrir málfrelsinu og lögum og rétti. Kínverjar segja hinsvegar að hann hafi reynt að grafa undan kínverska ríkinu og ógnað þjóðaröryggi.

Dagblaðinu Apple Daily hefur verið gert að hætt útgáfu en það hefur verið einn af hornsteinum lýðræðisbaráttumanna í Hong Kong undanfarin ár. Blaðið er það stærsta sinnar tegundar í héraðinu en vefsíða blaðsins mun loka á miðnætti í dag og síðasta útgáfa prentsins mun koma út á morgun.

