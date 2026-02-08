Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 8. febrúar 2026 14:59 Guðmundur Ingi Þóroddsson formaður Afstöðu. Vísir/Vilhelm Afstaða félags fanga segir að fjórþættar aðgerðir sem stjórnvöld hafi tilkynnt vegna Bakkakotsmálsins nái ekki til allra einstaklinga sem málið varði. Einn sem hafi orðið fyrir ofbeldi á vistheimilinu í æsku siti nú í fangelsi á Spáni þar sem hann hafi hvorki fengið endurhæfingu né áfallastuðningi. Félagið segir engan mega vera skilinn eftir. Þetta er meðal þess sem fram kemur í yfirlýsingu frá félaginu. Líkt og komið hefur fram kynnti Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra í vikunni fjórþættar aðgerðir sem gripið verður til vegna barna sem beitt voru ofbeldi í Bakkakoti. Þangað var fjöldi barna sendur í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili. Í aðgerðunum felst að staða vistbarna á Bakkakoti verði rannsökuð, að þeim verði boðin sálfræðiaðstöð, að gerð verði úttekt á stöðu fósturbarna á Íslandi og að sanngirnisbótakerfið verði endurskoðað. Hafi engan stuðning fengið Í tilkynningu Afstöðu segir að félagið fagni því að ríkisstjórnin hafi boðað aðgerðir í kjölfar alvarlegra upplýsinga um ofbeldi og kerfisbresti í tengslum við Bakkakot. Sú ákvörðun að veita þolendum stuðning og ráðast í úttektir sé mikilvægt skref í átt að viðurkenningu ábyrgðar og réttarbóta. „Samtökin telja þó að aðgerðirnar nái ekki til allra þeirra einstaklinga sem málið varðar. Einn þeirra sem varð fyrir ofbeldi á Bakkakoti situr nú í fangelsi á Spáni þar sem hann hefur hvorki fengið endurhæfingu né áfallastuðning. Þrátt fyrir að vera hluti af sama hópi hefur hann verið skilinn eftir utan þeirra aðgerða sem nú eru boðaðar.“ Segist félagið hafa unnið að því í um þrjú ár að fá hann fluttan heim í afplánun. Öll nauðsynleg gögn liggi fyrir og samþykki veitt en málið tafist vegna yfirfulls fangelsiskerfis og skorts á úrræðum hér á landi. Fleiri íslenskir fangar bíði einnig eftir flutningi heim til Íslands við sambærilegar aðstæður. Hvetja stjórnvöld til að bæta við fimmtu aðgerðinni Þá sé mikilvægt að hafa í huga að langflestir sem sitji í íslenskum fangelsum eigi sér mikla áfallasögu. Ef ekki sé unnið markvisst með áföll og afleiðingar þeirra verði samfélagið áfram fast í hringrás refsinga, endurkomu og brota. Segir félagið að raunveruleg ábyrgð felist í að viðurkenna þessa staðreynd og bregðast við með úrræðum sem miði að bata og samfélagslegri þátttöku. „Afstaða hvetur stjórnvöld til að bæta við fimmtu aðgerðinni í Bakkakotsmálinu sem felur í sér að tryggja tafarlausan flutning þessa einstaklings heim í afplánun og jafnframt setja aukinn þrýsting á flutning annarra íslenskra fanga sem bíða erlendis. Jafnframt er kallað eftir endurskoðun á fullnustukerfinu með það að markmiði að fangelsi séu skilgreind sem endurhæfingar og menntastofnanir þar sem áfallastuðningur menntun og meðferð eru í forgangi. Ef stjórnvöld ætla að axla ábyrgð á kerfisbrestum fortíðarinnar verður sú ábyrgð að ná til allra þeirra sem enn búa við afleiðingar þeirra. Enginn má vera skilinn eftir.“ Ofbeldi gegn börnum Fangelsismál Tengdar fréttir Fósturforeldrar og barnavernd upplifað algjört afskiptaleysi Forsætisráðherra kynnti í dag fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi um árabil í Bakkakoti. Formaður félags fósturforeldra segir bæði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda í málinu. 6. febrúar 2026 20:31 „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Framkvæmdastýra Rótarinnar segir nauðsynlegt fyrir framtíð barnaverndar- og meðferðakerfisisins alls að allur starfstími Barnaverndarstofu, frá 1995 til 2021, verði gerður upp. Tilefnið er umfjöllun um ofbeldi á börnum á Bakkakoti á Rangárvöllum á árunum 1975 til 2002. 7. febrúar 2026 23:30 Mest lesið Féll í Jökulsárlón Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Innlent „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Innlent Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Innlent Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent Leita enn að geranda í stungumáli Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Fleiri fréttir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Sjá meira