Yfir þrjátíu manns sem dvöldu á vistheimilinu Bakkakoti hafa leitað til lögmanns, sem segir símann ekki stoppa. Þá hafi fleiri leitað til hans sem dvalið hafi á öðrum vistheimilum en Bakkakoti í barnæsku.
„Ég sit hérna á skrifstofunni, maður er hérna bara alla daga, langt fram á kvöld, síminn stoppar ekki,“ segir Bjarki Heiðar Bjarnason lögmaður mannanna sem lýst hafa grófu ofbeldi sem þeir urðu fyrir á vistheimilinu Bakkakoti á Rangárvöllum í æsku. Hann segir tölu þeirra nú sem hann hafi formlega tekið viðtal við sé nú orðin tólf en að yfir þrjátíu manns hafi heyrt í honum.
Ríkisútvarpið greindi fyrst frá en líkt og komið hefur fram kynnti forsætisráðherra í gær fjórþættar aðgerðir sem ríkisstjórnin hyggst grípa til vegna barna sem beitt voru ofbeldi í Bakkakoti. Þangað var fjöldi barna sendur í vistun á að minnsta kosti 27 ára tímabili frá 1975 til 2002. Þrír menn sem dvöldu á Bakkakoti í æsku funduðu með forsætisráðherra í vikunni og kröfðust rannsóknar og að bótaskylda yrði viðurkennd.
„Við vissum að það væru margir sem hefðu dvalið á þessu heimili, þannig fjöldi þeirra sem leitað hafa til okkar hefur ekki komið á óvart,“ segir Bjarki. Hann segir hinsvegar að skjót viðbrögð stjórnvalda hafi komið á óvart. Ferlið við að leita réttar síns fyrir hvern og einn einstakling muni taka tíma en meðal þeirra aðgerða sem stjórnvöld kynntu í gær var að endurskoða sanngirnisbótakerfið. Lög um sanngirnisbætur voru felld úr gildi fyrir tveimur árum.
Guðmundur Kristmundsson formaður Félags fósturforeldra sagði í kvöldfréttum Sýnar í gær að aðgerðir stjórnvalda væru gott fyrsta skref. Hann sagði fósturforeldra og starfsfólk barnaverndar hafa upplifað algjört afskiptaleysi stjórnvalda af eftirliti með fósturkerfinu svo árum skipti.
Fjallað var um málið í kvöldfréttum Sýnar í gærkvöldi.
Málefni Bakkakots voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og minnisblöð lögð fram frá þremur ráðuneytum, forsætismálaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu og mennta- og barnamálaráðuneytinu, lögð fram.
