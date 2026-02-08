Innlent

Skjálfta­hrina við Eld­ey

Bjarki Sigurðsson skrifar
Eldey undan ströndum Reykjanesskaga.
Eldey undan ströndum Reykjanesskaga. Vísir/vilhelm

Skjálftahrina er í gangi við Eldey á Reykjaneshrygg. Tugir skjálfta hafa mælst þar í dag, sá stærsti 2,8 að stærð. 

Jóhanna Malen Skúladóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir að um hefðbundna virkni sé að ræða. 

„Við sjáum Eldey hristast reglulega. Það hafa verið nokkrir skjálftar yfir tveimur að stærð. Þetta eru um sextíu skjálftar í heildina og núna virðist þetta vera farið að róast. Það hafa engir skjálftar fundist í byggð og við sjáum skjálftahrinur á þessu svæði mjög reglulega þannig þetta er ekkert óeðlilegt,“ segir Jóhanna. 

Graf Veðurstofunnar sem sýnir skjálfta sem orðið hafa hér á landi síðastliðna tvo sólarhringa. Líkt og sjá má var einnig hrina á föstudagskvöld en hún var á svipuðum slóðum og hrinan núna.
