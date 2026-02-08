Innlent

Féll í Jökuls­ár­lón

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Manninum tókst að koma sér sjálfur á bakkann.

Maður féll í Jökulsárlón og er mikill viðbúnaður á svæðinu. Vísi barst ábending frá leiðsögumanni um að viðbragðsaðilar væru á vettvangi við Jökulsárlón vegna málsins.

Á ferðinni við lónið væri björgunarsveitarlið auk sjúkrabíls.Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi komst maðurinn sjálfur upp á bakka eftir að hafa fallið í lónið. Verður hann fluttur til aðhlynningar á Höfn í Hornafirði.

Samkvæmt sjónarvotti virðist maðurinn hafa verið á kajak á lóninu. Virðist sem brotnað hafi upp úr jökli í lóninu með þeim afleiðingum að maðurinn féll út í lónið.

Vísi barst myndband af vettvangi frá leiðsögumanninum. 

Klippa: Aðgerðir viðbragðsaðila við Jökulsárlón
Sveitarfélagið Hornafjörður

