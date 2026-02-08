Féll í Jökulsárlón Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 8. febrúar 2026 13:31 Manninum tókst að koma sér sjálfur á bakkann. Maður féll í Jökulsárlón og er mikill viðbúnaður á svæðinu. Vísi barst ábending frá leiðsögumanni um að viðbragðsaðilar væru á vettvangi við Jökulsárlón vegna málsins. Á ferðinni við lónið væri björgunarsveitarlið auk sjúkrabíls.Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi komst maðurinn sjálfur upp á bakka eftir að hafa fallið í lónið. Verður hann fluttur til aðhlynningar á Höfn í Hornafirði. Samkvæmt sjónarvotti virðist maðurinn hafa verið á kajak á lóninu. Virðist sem brotnað hafi upp úr jökli í lóninu með þeim afleiðingum að maðurinn féll út í lónið. Vísi barst myndband af vettvangi frá leiðsögumanninum. Klippa: Aðgerðir viðbragðsaðila við Jökulsárlón Sveitarfélagið Hornafjörður Mest lesið Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Innlent „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Innlent Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent Leita enn að geranda í stungumáli Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Innlent Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Innlent Fleiri fréttir Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Sjá meira