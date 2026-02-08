Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 8. febrúar 2026 13:03 Ingibjörg Ísaksen, þingflokksformaður Framsóknarflokksins og frambjóðandi um formannskjör í flokknum í vöfflukaffinu í Árborg í gær. Magnús Hlynur Hreiðarsson Ingibjörg Isaksen, formaður þingflokks Framsóknarflokksins hefur verulegar áhyggjur af atvinnuleysi ungs fólks á Íslandi, sem er nú um 10 prósent. Hún hefur líka áhyggjur af því að á sumum leikskólum úti á landi talar enginn starfsmaður íslensku. Ingibjörg Ísaksen var gestur í vöfflukaffi Framsóknarflokksins í Árborg í gær þar sem hún fór yfir stöðuna í flokknum og landsmálunum. Hún er þingflokksmaður Framsóknarflokksins og er í framboði á móti Lilju Alfreðsdóttur um formannssætið í flokknum en kosning um sætið fer fram á flokksþingi um næstu helgi. Ingibjörg hefur miklar áhyggjur af atvinnuleysi ungs fólks. „Já því bara nýjustu tölur sýna okkur að atvinnuleysi er að komast upp í 5 prósent en atvinnuleysi 16 til 24 ára er í kringum 10 prósent og þetta vekur miklar áhyggjur hjá mér. Ég brenn fyrir málefnum barna og ungmenna og hef haft áhyggjur af þeirra stöðu. Þetta er allt, allt of mikið og þarna þurfum við að bregðast við,” segir Ingibjörg. Fjölmenni sótti fundinn hjá Ingibjörgu, sem býr á Akureyri og er gömul landsliðskona í sundi svo eitthvað sé nefnt.Magnús Hlynur Hreiðarsson Ingibjörg fjallaði líka um stöðu leikskólanna í landinu og sagðist vita af leikskólum þar sem enginn starfsmaður talar íslensku. „Já, mér skilst það á þeim aðilum, sem ég hef verið að tala við innan kerfisins, sem hafa þessa tölfræði. Við sjáum það að fagmenntuðum kennurum bæði í leik- og grunnskólum, þeim er að fækka, stéttin er að eldast og í þessum dreifðu byggðum hreinlega skortir starfsfólk, sem talar íslensku,” segir Ingibjörg. Er það ekki alvarlegt? „Það er alveg mikið áhyggjuefni því við vitum það að tungumálið, íslenskan er lykillinn í samfélaginu”. Vöfflurnar ruku út með rjóma og sultu.Magnús Hlynur Hreiðarsson En er Ingibjörg bjartsýn á að hún verði nýr formaður Framsóknarflokksins eða hvað? „Já, ég er að minnsta kosti að leggja mig fram við það að ná því markmiði. Við skulum sjá til hvað setur, við erum tvær öflugar konur núna í baráttu um þetta sæti. Þetta verður áhugavert um næstu helgi,” segir Ingibjörg. Birgir Þór Gissurarson, nemandi í 6. bekk á Selfossi mætti á fundinn og spurði Ingibjörgu hver stefna hennar og flokksins væri í skólamálum. Ingibjörg svaraði. Flott hjá Birki að þora að spyrja á svona opnum fundi þar, sem salurinn var fullur af fólki.Magnús Hlynur Hreiðarsson Árborg Framsóknarflokkurinn Ingibjörg Ólöf Isaksen Leikskólar Mest lesið Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Innlent „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Innlent Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Innlent Leita enn að geranda í stungumáli Innlent „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Innlent Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Innlent Fleiri fréttir Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Berglind rétt marði Þórhall „Síminn stoppar ekki“ Bifrastarmálið: „Þetta er fyrst og fremst sorglegt“ Mótorhjól eru bönnuð í Grænlandi Vantrauststillagan stendur þrátt fyrir niðurstöðu siðanefndar Hlédís Maren fram fyrir Miðflokkinn Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Spyr hvort troða eigi gömlu fólki inn á heimili landsmanna Þrír gerðir að heiðursfélögum Sleipnis á Selfossi Viðreisn býður fram undir eigin merkjum á Ísafirði „Það er ekkert hæft í þessu“ Sjá meira