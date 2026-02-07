Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum

Christian Romero, miðvörður Tottenham, er á leið í fjögurra leikja bann fyrir rautt spjald sem hann fékk eftir tæklingu á Casemiro, leikmanni Manchester United.
Leikur United og Tottenham stendur nú yfir og var í jafnvægi þangað til Romero fékk rauða spjaldið. Hann var rekinn beint í sturtu fyrir að stíga harkalega á ökkla Casemiro, sem varð á undan honum í boltann.
Fyrir beint rautt spjald fá leikmenn þriggja leikja bann en Romero fær fjögurra leikja bann því þetta er hans annað rauða spjald á tímabilinu.
Romero fékk einnig rautt spjald í 1-2 tapi gegn Liverpool þann 20. desember.
Þess á milli þurfti Romero að fara af velli vegna veikinda, í leik gegn Manchester City um síðustu helgi og þá hefur hann gagnrýnt stjórnarmenn félagsins töluvert fyrir aðgerðaleysi á félagaskiptamarkaðnum.
Næstu fjórir leikir Tottenham eru gegn Newcastle, Arsenal, Fulham og Crystal Palace.