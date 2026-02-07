Enski boltinn

Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Cristian Romero mun missa af næstu fjórum leikjum Tottenham.
Cristian Romero mun missa af næstu fjórum leikjum Tottenham. Carl Recine/Getty Images

Christian Romero, miðvörður Tottenham, er á leið í fjögurra leikja bann fyrir rautt spjald sem hann fékk eftir tæklingu á Casemiro, leikmanni Manchester United.

Leikur United og Tottenham stendur nú yfir og var í jafnvægi þangað til Romero fékk rauða spjaldið. Hann var rekinn beint í sturtu fyrir að stíga harkalega á ökkla Casemiro, sem varð á undan honum í boltann.

Fyrir beint rautt spjald fá leikmenn þriggja leikja bann en Romero fær fjögurra leikja bann því þetta er hans annað rauða spjald á tímabilinu.

Romero fékk einnig rautt spjald í 1-2 tapi gegn Liverpool þann 20. desember.

Þess á milli þurfti Romero að fara af velli vegna veikinda, í leik gegn Manchester City um síðustu helgi og þá hefur hann gagnrýnt stjórnarmenn félagsins töluvert fyrir aðgerðaleysi á félagaskiptamarkaðnum.

Næstu fjórir leikir Tottenham eru gegn Newcastle, Arsenal, Fulham og Crystal Palace.

Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið