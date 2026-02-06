Risa sigur fyrir Leeds United Aron Guðmundsson skrifar 6. febrúar 2026 21:57 Dominic Calvert Lewin fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty Leeds United vann afar mikilvægan sigur gegn Nottingham Forest í fallbaráttuslag í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Lokatölur á Elland Road urðu 3-1 Leeds United í vil. Liðin voru jöfn að stigum í 16. og 17. sæti fyrir leik kvöldsins, sex stigum frá fallsæti og því ljóst að sigur annars hvors liðsins í kvöld hefði gífurlegt mikilvægi. Heimamenn mættu betur stemmdari til leiks og það dró til tíðinda á 26.mínútu þegar að Jayden Bogle kom Leeds yfir með fyrsta marki leiksins. Heimamenn hömruðu járnið á meðan það var heitt og aðeins fjórum mínútum eftir mark Bogle hafði Noah Okafor tvöfaldað forystu Leeds United með öðru marki liðsins. Leikar stóðu 2-0 Leeds United í vil þegar að fyrri hálfleikur rann sitt skeið en strax á fyrstu mínútum seinni hálfleiksins bætti Dominic Calvert-Lewin við þriðja marki Leeds og gestirnir frá Skírisskógi þar með sigraðir. Lorenzo Lucca náði inn sárabótarmarki fyrir Nottingham Forest undir lok venjulegs leiktíma og minnkaði muninn í stöðuna 3-1 en nær komust gestirnir ekki. Sigur Leeds United sér til þess að liðið er nú með 29 stig í 16.sæti, þremur stigum meira en Nottingham Forest og komið níu stigum frá fallsæti. Þetta var sjöundi sigur Leeds United á tímabilinu í deildinni, sex þessara sigra hafa komið á heimavelli, þar hafa þeir verið erfiðir við að eiga. Enski boltinn Leeds United Nottingham Forest Mest lesið Skoða stækkun typpa í skíðastökki Sport Arnór fékk allt greitt frá Rússunum og saknar landsliðsins Fótbolti Missir af Ólympíuleikunum af því að móður hennar var rænt Sport Brunaði niður brekkuna viku eftir að hafa slitið krossband Sport Búast við yfir tuttugu og sex milljón meldingum um veikindi Sport JD Vance með þrjú hundruð öryggisverði á Ólympíuleikunum Sport Fær ekki að keppa á Ólympíuleikunum af því að hún er kona Sport Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Enski boltinn Fyrrum leikmaður Aftureldingar og Fram á forsíðu fræga sundfatablaðsins Fótbolti Útskrifast úr Verzló og heldur út í atvinnumennsku: „Rétt skref fyrir mig“ Handbolti Fleiri fréttir Risa sigur fyrir Leeds United Arteta með lykilmenn meidda og svaraði ásökunum Segir fótboltasérfræðinga bera ábyrgð Úlfar í sauðagæru? „Myndi segja að þetta sé framsækin nálgun“ Sakar Arsenal um virðingarleysi Leicester missir sex stig og er í mikilli hættu á að falla annað árið í röð Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðarlegt efni Casemiro í viðtali við Sýn Sport: „Hann veit hvernig stuðningsmenn vilja spila“ Skilur ekki af hverju Guéhi má ekki spila úrslitaleikinn Liverpool seinkaði komu Jeremy Jacquet af ásettu ráði Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik Mikil óvissa uppi varðandi Guardiola Enginn Ásgeir í öflugri einkadeild Seðlabankans Á Man. City séns? „Þetta rokkar allt of mikið hjá þeim“ Chelsea reyndi nýstárlega aðferð til að stoppa hornin hjá Arsenal Guardiola segir að pressan sé á eyðsluseggjunum í deildinni Chelsea fann aldrei glufu og Arsenal fer á Wembley Andri aftur með og loksins vannst sigur Enginn vill efnilega Liverpool-manninn Afar rólegur lokadagur félagaskiptagluggans Vilja banna krökkum að skalla boltann í fótbolta Chelsea tók fyrirliða Strasbourg til baka Tottenham vann Arsenal í baráttu um skoskan táning Sláin inn í þægilegum sigri Sunderland Mateta fer ekki til Mílanó Kvennalið Arsenal vann sér inn meira en 280 milljónir króna Szoboszlai segir að framtíð hans hjá Liverpool sé „ekki í hans höndum“ Liverpool keypti varnarmann fyrir tíu milljarða en fær hann ekki fyrr en í sumar Sjáðu sturlað mark Solanke og ótrúlegar lokamínútur á Old Trafford Vondar fréttir úr herbúðum Arsenal sem skoðar markaðinn Sjá meira