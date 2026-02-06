Enski boltinn

Risa sigur fyrir Leeds United

Aron Guðmundsson skrifar
Dominic Calvert Lewin fagnar marki sínu í kvöld
Dominic Calvert Lewin fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty

Leeds United vann afar mikilvægan sigur gegn Nottingham Forest í fallbaráttuslag í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Lokatölur á Elland Road urðu 3-1 Leeds United í vil.

Liðin voru jöfn að stigum í 16. og 17. sæti fyrir leik kvöldsins, sex stigum frá fallsæti og því ljóst að sigur annars hvors liðsins í kvöld hefði gífurlegt mikilvægi. 

Heimamenn mættu betur stemmdari til leiks og það dró til tíðinda á 26.mínútu þegar að Jayden Bogle kom Leeds yfir með fyrsta marki leiksins.

Heimamenn hömruðu járnið á meðan það var heitt og aðeins fjórum mínútum eftir mark Bogle hafði Noah Okafor tvöfaldað forystu Leeds United með öðru marki liðsins. 

Leikar stóðu 2-0 Leeds United í vil þegar að fyrri hálfleikur rann sitt skeið en strax á fyrstu mínútum seinni hálfleiksins bætti Dominic Calvert-Lewin við þriðja marki Leeds og gestirnir frá Skírisskógi þar með sigraðir.

Lorenzo Lucca náði inn sárabótarmarki fyrir Nottingham Forest undir lok venjulegs leiktíma og minnkaði muninn í stöðuna 3-1 en nær komust gestirnir ekki. 

Sigur Leeds United sér til þess að liðið er nú með 29 stig í 16.sæti, þremur stigum meira en Nottingham Forest og komið níu stigum frá fallsæti. Þetta var sjöundi sigur Leeds United á tímabilinu í deildinni, sex þessara sigra hafa komið á heimavelli, þar hafa þeir verið erfiðir við að eiga. 

