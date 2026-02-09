Innlent

Blíðan haft á­hrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig

Smári Jökull Jónsson skrifar
Plöntur í Grasagarðinum eru byrjaðar að þjófstarta vorinu.
Hin milda veðrátta sunnan heiða hefur ýtt undir snemmbúinn vöxt gróðurs. Garðyrkjufræðingur segir þó plönturnar ekki láta plata sig svo glatt. Forsvarsmaður golfklúbbs vill mest af öllu fá snjó á völlinn.

Í grasagarðinum er flestallur gróður í vetrardvala en veðurfar síðustu vikur og mánuði hefur gert það að verkum að sumar plöntur eru farnar að láta á sér kræla og það fyrr en venjulega.

Flestir fagna líklega snjóleysinu en snjórinn getur þó hjálpað til við að verja viðkvæman gróður. Tíðarfar í janúar var óvenjugott og var meðalhiti í Reykjavík tæpri einni gráðu hærri en meðaltal síðustu tíu ára þar á undan.

„Sumar plöntur fara aðeins af stað, eins og toppar, mistill og sumir laukar upp við hús þar sem er mjög hlýtt við suðurvegg en ég hef engar áhyggjur eins og er,“ sagði Svanhildur Björk Sigfúsdóttir garðyrkjufræðingur í Grasagarðinum í Laugardal þegar fréttastofu Sýnar bar að garði í dag.

Svanhildur Björk Sigfúsdóttir garyrkjufræðingur í Grasagarðinum í Laugardal.Vísir/Anton Brink

„Ef þær eru komnar mjög langt af stað þá er gott að reyna að hlífa þeim en maður getur svo lítið gert,“ bætti Svanhildur við og sagði að fólk gæti sett grenigrein yfir viðkvæmar plöntur eða þar til gerða dúka.

Rabbarbarinn lætur ekki plata sig

Rabbarbarinn var byrjaður að kíkja upp úr jörðinni í Grasagarðinum en Svanhildur sagði hann harðan af sér og vel þola þó kólna fari í veðri.

„Hann gerir þetta og margar fjölærar plöntur. Þær byrja aðeins að kíkja upp ef það kemur góð tíð eins og hefur verið undanfarið. En hann hægir bara á sér, lætur ekkert plata sig og fer ekkert af stað. Nema það komi einhver bongóblíða, það gæti gerst.“

Guðmundur Árni Gunnarsson er sviðstjóri vallarsviðs hjá GKG.Vísir/Anton Brink

Sviðsstjóri vallarmála hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar segist engar skemmdir hafa séð á vellinum en afar lítil úrkoma var í janúarmánuði.

„Það gladdi okkur mikið að fá rakann yfir þetta, þetta var orðið svolítið þurrt og skorpið í toppinn“

Vill fá snjó

Sviptingar í veðri geti verið vandasamar og hafi skapað vandamál áður.

„Það sem við höfum kannski lært af því er að vera öflugri að fara út að sanda og reyna að hlífa plöntunni í flötunum eins mikið og við getum til að halda í henni hita og verja hana fyrir þessum köldu norðanáttum sem oft koma á þessum árstíma“

„Hvert er óskaveðrið þitt svo næstu vikurnar?“

Ég væri alveg til í að fá smá snjóföl núna yfir völlinn og gefa honum smá slaka fram í upp úr næstu mánaðamótum“

