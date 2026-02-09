Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Smári Jökull Jónsson skrifar 9. febrúar 2026 14:07 Plöntur í Grasagarðinum eru byrjaðar að þjófstarta vorinu. Vísir Hin milda veðrátta sunnan heiða hefur ýtt undir snemmbúinn vöxt gróðurs. Garðyrkjufræðingur segir þó plönturnar ekki láta plata sig svo glatt. Forsvarsmaður golfklúbbs vill mest af öllu fá snjó á völlinn. Í grasagarðinum er flestallur gróður í vetrardvala en veðurfar síðustu vikur og mánuði hefur gert það að verkum að sumar plöntur eru farnar að láta á sér kræla og það fyrr en venjulega. Flestir fagna líklega snjóleysinu en snjórinn getur þó hjálpað til við að verja viðkvæman gróður. Tíðarfar í janúar var óvenjugott og var meðalhiti í Reykjavík tæpri einni gráðu hærri en meðaltal síðustu tíu ára þar á undan. „Sumar plöntur fara aðeins af stað, eins og toppar, mistill og sumir laukar upp við hús þar sem er mjög hlýtt við suðurvegg en ég hef engar áhyggjur eins og er,“ sagði Svanhildur Björk Sigfúsdóttir garðyrkjufræðingur í Grasagarðinum í Laugardal þegar fréttastofu Sýnar bar að garði í dag. Svanhildur Björk Sigfúsdóttir garyrkjufræðingur í Grasagarðinum í Laugardal.Vísir/Anton Brink „Ef þær eru komnar mjög langt af stað þá er gott að reyna að hlífa þeim en maður getur svo lítið gert,“ bætti Svanhildur við og sagði að fólk gæti sett grenigrein yfir viðkvæmar plöntur eða þar til gerða dúka. Rabbarbarinn lætur ekki plata sig Rabbarbarinn var byrjaður að kíkja upp úr jörðinni í Grasagarðinum en Svanhildur sagði hann harðan af sér og vel þola þó kólna fari í veðri. „Hann gerir þetta og margar fjölærar plöntur. Þær byrja aðeins að kíkja upp ef það kemur góð tíð eins og hefur verið undanfarið. En hann hægir bara á sér, lætur ekkert plata sig og fer ekkert af stað. Nema það komi einhver bongóblíða, það gæti gerst.“ Guðmundur Árni Gunnarsson er sviðstjóri vallarsviðs hjá GKG.Vísir/Anton Brink Sviðsstjóri vallarmála hjá Golfklúbbi Kópavogs og Garðabæjar segist engar skemmdir hafa séð á vellinum en afar lítil úrkoma var í janúarmánuði. „Það gladdi okkur mikið að fá rakann yfir þetta, þetta var orðið svolítið þurrt og skorpið í toppinn“ Vill fá snjó Sviptingar í veðri geti verið vandasamar og hafi skapað vandamál áður. „Það sem við höfum kannski lært af því er að vera öflugri að fara út að sanda og reyna að hlífa plöntunni í flötunum eins mikið og við getum til að halda í henni hita og verja hana fyrir þessum köldu norðanáttum sem oft koma á þessum árstíma“ „Hvert er óskaveðrið þitt svo næstu vikurnar?“ Ég væri alveg til í að fá smá snjóföl núna yfir völlinn og gefa honum smá slaka fram í upp úr næstu mánaðamótum“ Veður Golfvellir Tré Garðyrkja Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Fleiri fréttir Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Biðla enn til almennings sjö árum eftir hvarf Jóns Þrastar Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Stjórnarformaðurinn verður forstjóri Reykjalundar Íslenska ríkið ræður lobbýista í Washington Jarðskjálftahrinan við Eldey heldur áfram Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor „Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför“ Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Sjá meira