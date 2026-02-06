Mikel Arteta, stjóri Arsenal, verður áfram án lykilmanna í leiknum við Sunderland á morgun. Þetta staðfesti hann á blaðamannafundi og svaraði ásökunum um virðingarleysi í garð Chelsea.
Liam Rosenior, kollegi Arteta hjá Chelsea, sakaði Arsenal um skort á virðingu í tengslum við leik liðanna í undanúrslitum enska deildabikarsins í vikunni.
Hann var óánægður með það hvernig Arsenal-menn höguðu sér í upphitun fyrir leikinn, með því að fara inn á vallarhelming Chelsea, og sagði þeim að „fokking halda sig“ á sínum helmingi.
„Það eru ákveðnar siðareglur í fótbolta. Ég á ekkert sökótt við neinn hjá Arsenal. Það var bara á þessu augnabliki sem mér fannst liðinu mínu ekki sýnd virðing,“ sagði Rosenior á blaðamannafundi í gær.
Arteta var spurður út í þessi ummæli á blaðamannafundi í dag og svaraði:
„Ég veit ekki, þetta er hans skoðun og við virðum alla. Ef að einhver úr mínu starfsliði gerði þetta á einhverjum tímapunkti, þá biðjumst við afsökunar. Þetta er mjög algengt í fótbolta. Markverðrnir þurfa að sparka langt.“
Arsenal vann Chelsea og komst í úrslitaleik deildabikarsins, og á því möguleika á þrennunni á Englandi. Liðið er sex stigum fyrir ofan Manchester City á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en á snúinn leik við Sunderland á morgun.
Þar verður Arsenal án fyrirliðans Martins Ödegaard sem og án Bukayo Saka. Hvorugur er alvarlega meiddur en þeir misstu einnig af leiknum við Chelsea í vikunni.
Jurrien Timber er klár í slaginn á morgun en Mikel Merino verður hins vegar frá keppni næstu mánuðina vegna sinna meiðsla.