Arne Slot: Jérémy Jacquet er gríðar­legt efni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jérémy Jacquet er franskur unglingalandsliðsmaður og var fyrirliði nítján ára landsliðs Frakka.
Jérémy Jacquet er franskur unglingalandsliðsmaður og var fyrirliði nítján ára landsliðs Frakka. Getty/Ramsey Cardy

Arne Slot hefur mikla trú á varnarmanninum Jérémy Jacquet en franski miðvörðurinn gengur til liðs við Englandsmeistarana í sumar.

Liverpool borgaði Rennes 55 milljónir punda fyrir Jacquet á lokadegi félagaskiptagluggans og er miðvörðurinn væntanlegur á Anfield í júlí. Mörg önnur evrópsk félög höfðu sýnt honum áhuga, þar á meðal Chelsea, en Liverpool gekk frá kaupunum um síðustu helgi.

„Auðvitað mjög ánægjulegt,“ sagði Slot. „Hann er gríðarlegt efni og kannski jafnvel meira en það, en við tölum um efni vegna aldurs hans,“ sagði Slot.

„Í öðru lagi, vegna þess að við vorum ekki þeir einu sem höfðu áhuga á honum, svo þetta er mikið hrós til fólksins sem leggur hart að sér við að semja við leikmenn,“ sagði Slot.

„Svona mikið efni og annað dæmi um líkanið sem við notum hjá þessu félagi – ungir, mjög efnilegir leikmenn, stundum í byrjun ferils síns eða stundum þegar þeir eru komnir nokkur ár inn í ferilinn, en alltaf leikmenn sem eru ungir og geta bætt okkur til skamms tíma en svo sannarlega líka til langs tíma,“ sagði Slot.

„Við höfum samið við marga slíka nýlega og eins og ég hef sagt margoft er framtíð þessa félags til meðallangs og langs tíma, og jafnvel til skamms tíma, í mjög góðum málum,“ sagði Slot.

Liverpool er sem stendur í sjötta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og vonast til að auka möguleika sína á að ná einu af fjórum efstu sætunum með sigri á Manchester City á Anfield á sunnudag.

