„Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 5. febrúar 2026 10:03 Cristiano Ronaldo heldur upp á 41 árs afmælið sitt í dag en hann á í deilum við eigendur Al Nassr sem er fjárfestingarsjóður Sádi-Arabíu. Getty/Yasser Bakhsh Stuðningsmenn Al Nassr lýsa eftir Cristiano Ronaldo og einn frægasti fjölmiðlamaður Sádi-Arabíu gerði grín að honum. Ronaldo er í verkfalli vegna þess að hann er ósáttur með hvernig fjárfestingarsjóður Sádi-Arabíu stjórnar félaginu í sádi-arabísku úrvalsdeildinni. Ronaldo heldur upp á 41 árs afmæli sitt í dag en það er ekki mjög líklegt að hann fái afmælisköku frá félaginu sínu eða liðfélögum vegna þeirra kringumstæðna sem eru komnar upp. Ronaldo er sagður muna halda fast við afstöðu sína og sniðganga annan deildarleik í röð eftir að hafa ekki fengið áþreifanlega tryggingu fyrir því að opinberi fjárfestingarsjóður Sádi-Arabíu muni gera breytingar á stjórnun félagsins í sádi-arabísku úrvalsdeildinni. Mættur á æfingu en ætlar ekki að spila Hann birti myndir af sér á samfélagsmiðlum snúa til baka á æfingu en það er samt búist við því að hann sé enn í verkfalli þegar kemur að leikjum. Heimildamenn hafa tjáð ESPN að ef engar breytingar verða tryggðar á næstu vikum muni Ronaldo biðja um að fá að yfirgefa félagið í júní. Portúgalski framherjinn neitaði að spila fyrir félag sitt í 1-0 deildarsigri á Al Riyadh á mánudag í mótmælaskyni og hélt því fram að PIF fjárfesti ekki nægilega í Al Nassr og veitti þess í stað keppinautnum Al Hilal forskot. View this post on Instagram A post shared by FootyRoom (@footyroom) „Ronaldo ætti að þekkja sinn stað. Þetta er Sádi-Arabía, ekki Ronaldo-Arabía. Hann er starfsmaður hér. Hann er með gríðarlega há laun, hærri en hann fékk nokkurn tímann í Evrópu. Hann ætti að bera virðingu fyrir deildinni eða fara,“ sagði sádi-arabíski blaðamaðurinn Waleed Al Farraj. Lýsa eftir honum út um allt Stuðningsmenn AL-Nassar eru líka mjög ósáttir með fjarveru stórstjörnu sinnar og sumir gengu svo langt að setja upp auglýsingar þar sem lýst var eftir Ronaldo eins og gert er með fólk sem er saknað eða glæpamenn á flótta. Ronaldo á að hafa reynt að koma í veg fyrir félagaskipti frönsku stjörnunnar Karim Benzema frá Al Ittihad til Al Hilal á mánudag þar sem honum fannst skiptin ósanngjörn og gáfu til kynna að PIF vildi ryðja brautina fyrir Al Hilal til að vinna titilinn. Sagður mjög reiður Ronaldo hefur enn ekki unnið stóran titil síðan hann gekk til liðs við Al Nassr árið 2022 og er sagður mjög reiður. Þrátt fyrir að hann hafi fengið tilboð um að yfirgefa félagið núna, aðallega frá Evrópu og Bandaríkjunum, vill hann ekki gera það þar sem það gæti truflað undirbúning hans fyrir heimsmeistaramótið. Fyrrverandi stjarna Real Madrid skrifaði undir framlengingu á samningi sínum við Al Nassr síðasta sumar til júní 2027 og hefur 50 milljóna evra (59 milljóna dala) riftunarákvæði. Sádi-arabíska úrvalsdeildin vill ekki missa stærsta sendiherra sinn. Að sögn heimildarmanna hafa Al Nasr og PIF lofað Ronaldo stórum fjárfestingum í sumar, þar sem portúgalski liðsfélagi hans Bruno Fernandes hjá Manchester United er talinn mögulegur liðsstyrkur, ásamt öðrum stórum nöfnum. View this post on Instagram A post shared by Squawka Football (@squawkafootball) Sádiarabíski boltinn 