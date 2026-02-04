Cristiano Ronaldo er mættur aftur til æfinga hjá Al-Nassr eftir að hafa ekki gefið kost á sér fyrir leik liðsins í Sádi-Arabíu í gær.
Greint var frá því á dögunum að Ronaldo myndi ekki taka þátt í leik Al-Nassr gegn Al Riyahd sökum þess að hann væri óánægður með skort á leikmannakaupum hjá félaginu af hálfu PIF (opinbera fjárfestingarsjóðs Sádi-Arabíu) í samanburði við önnur félög í eigu sjóðsins, að því er heimildir ESPN hermdu.
Portúgalski framherjinn, sem hefur skorað 91 mark í 95 leikjum í sádi-arabísku úrvalsdeildinni fyrir Al-Nassr var sagður vonsvikinn yfir því að Al Nassr hafi ekki náð að styrkja liðið verulega í baráttunni um titilinn þar í landi.
Ítalski félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano greinir frá því í kvöld að Ronaldo sé mættur aftur til æfinga hjá Al-Nassr.
🚨🔙 Cristiano Ronaldo, back at work with Al Nassr. pic.twitter.com/wmnOMoIHMG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2026
Fjarvera Ronaldo kom ekki að sök fyrir Al-Nassr í leik gærkvöldsins gegn Al-Riyahd því liðið vann eins marks sigur og var það Sadio Mané, fyrrverandi leikmaður Liverpool sem skoraði sigurmarkið á 40.mínútu.
Al-Nassr er aðeins einu stigi frá toppliði Al-Hilal þegar að nítján umferðir hafa verið leiknar í sádi-arabísku deildinni.