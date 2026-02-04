Enski boltinn

Manchester City mætir Arsenal í úr­slita­leik

Omar Marmoush skoraði tvö mörk fyrir Manchester City í kvöld.
Vísir/Getty

Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik enska deildarbikarsins í fótbolta. Þetta varð ljóst eftir að City valtaði yfir Newcastle United í einvígi liðanna í undanúrslitum samanlagt 5-1. 

Fyrir leik kvöldsins leiddi Manchester City einvígið með tveimur mörkum í kjölfar 2-0 sigurs á St. James´Park í fyrri leik liðanna. Verkefnið erfitt fyrir gestina frá Newcastle.

Það varð svo risavaxið snemma leiks og nær ógerlegt þegar að tvenna frá Omar Marmoush og mark frá Reijnders í kjölfarið sá til þess að Manchester City var komið í stöðuna 5-0 í einvíginu.

Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiksins þurfti lykilmaður Newcastle, Anthony Gordon, að fara meiddur af velli og virtist um tognun aftan í læri að ræða. Algjör martröð fyrir Newcastle í fyrri hálfleik.

Mark frá Anthony Elanga í seinni hálfleik sá til þess að Newcastle minnkaði muninn í stöðuna 5-1 í einvíginu en nær komust gestirnir frá Newcastle ekki.

Manchester City leikur til úrslita í enska deildarbikarnum þetta tímabilið og mætir þar Arsenal í algjörum risa leik. 

Enski boltinn Manchester City Arsenal FC Newcastle United

