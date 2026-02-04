Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik 4. febrúar 2026 21:54 Omar Marmoush skoraði tvö mörk fyrir Manchester City í kvöld. Vísir/Getty Manchester City mætir Arsenal í úrslitaleik enska deildarbikarsins í fótbolta. Þetta varð ljóst eftir að City valtaði yfir Newcastle United í einvígi liðanna í undanúrslitum samanlagt 5-1. Fyrir leik kvöldsins leiddi Manchester City einvígið með tveimur mörkum í kjölfar 2-0 sigurs á St. James´Park í fyrri leik liðanna. Verkefnið erfitt fyrir gestina frá Newcastle. Það varð svo risavaxið snemma leiks og nær ógerlegt þegar að tvenna frá Omar Marmoush og mark frá Reijnders í kjölfarið sá til þess að Manchester City var komið í stöðuna 5-0 í einvíginu. Skömmu fyrir lok fyrri hálfleiksins þurfti lykilmaður Newcastle, Anthony Gordon, að fara meiddur af velli og virtist um tognun aftan í læri að ræða. Algjör martröð fyrir Newcastle í fyrri hálfleik. Mark frá Anthony Elanga í seinni hálfleik sá til þess að Newcastle minnkaði muninn í stöðuna 5-1 í einvíginu en nær komust gestirnir frá Newcastle ekki. Manchester City leikur til úrslita í enska deildarbikarnum þetta tímabilið og mætir þar Arsenal í algjörum risa leik.