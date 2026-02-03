Enski boltinn

Andri aftur með og loksins vannst sigur

Sindri Sverrisson skrifar
Andri Lucas Guðjohnsen er byrjaður að spila að nýju eftir meiðsli og það eru frábærar fréttir fyrir Blackburn.
Blackburn hefur endurheimt Andra Lucas Guðjohnsen úr meiðslum og það virðist hafa haft góð áhrif því liðið vann í kvöld sinn fyrsta sigur síðan fyrir jól.

Blackburn hafði leikið níu leiki í röð án sigurs en vann svo 1-0 gegn Sheffield Wednesday í kvöld, í ensku B-deildinni í fótbolta.

Eiran Cashin skoraði eina mark leiksins á 12. mínútu.

Andri kom inn á sem varamaður á 62. mínútu, svipað og hann gerði í 1-0 tapinu gegn Hull um helgina, en hann hafði áður verið frá keppni vegna meiðsla síðan í 2-0 sigrinum gegn Millwall 20. desember, þar sem hann skoraði sitt sjöunda mark í deildinni í vetur.

Án Andra sogaðist Blackburn niður í fallsæti en liðið komst með sigrinum í kvöld upp úr fallslæti, í 21. sæti, og er með 32 stig eftir 30 leiki. Liðið hangir þó aðeins fyrir ofan West Brom á markatölu.

