Andri aftur með og loksins vannst sigur

Blackburn hefur endurheimt Andra Lucas Guðjohnsen úr meiðslum og það virðist hafa haft góð áhrif því liðið vann í kvöld sinn fyrsta sigur síðan fyrir jól.
Blackburn hafði leikið níu leiki í röð án sigurs en vann svo 1-0 gegn Sheffield Wednesday í kvöld, í ensku B-deildinni í fótbolta.
Eiran Cashin skoraði eina mark leiksins á 12. mínútu.
Andri kom inn á sem varamaður á 62. mínútu, svipað og hann gerði í 1-0 tapinu gegn Hull um helgina, en hann hafði áður verið frá keppni vegna meiðsla síðan í 2-0 sigrinum gegn Millwall 20. desember, þar sem hann skoraði sitt sjöunda mark í deildinni í vetur.
Án Andra sogaðist Blackburn niður í fallsæti en liðið komst með sigrinum í kvöld upp úr fallslæti, í 21. sæti, og er með 32 stig eftir 30 leiki. Liðið hangir þó aðeins fyrir ofan West Brom á markatölu.