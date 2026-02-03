Harvey Elliott fór á lán til Aston Villa frá Liverpool í ágúst þegar hann var nýorðinn enskur meistari og hafði verið valinn leikmaður Evrópumóts U21 landsliða síðasta sumar. Fimm mánuðum síðar er hann að upplifa martröð sem hann hefur litla sem enga stjórn á sjálfur.
Elliott er vissulega hæfileikaríkur leikmaður en nú er eins og hvorki móðurfélag hans né lánsfélag virðist vilja hafa hann. Þessi 22 ára leikmaður er enn á Villa Park eftir að félagaskiptaglugginn lokaðist en framtíð hans til lengri tíma er allt annað en tryggð.
Hann er nú aðeins þremur leikjum frá því að lánssamningur hans, sem gerður var þegar Monchi, fyrrverandi yfirmaður knattspyrnumála, stýrði leikmannakaupum Villa, verði að varanlegum 35 milljóna punda kaupsamningi.
En hann er þrátt fyrir að hafa að mestu verið settur til hliðar af stjóranum Unai Emery, sem hefur verið harður á því í marga mánuði að hann vilji ekki kaupa Elliott til frambúðar.
It’s just sad how trapped Harvey Elliott is between the two clubs because of the loan deal with a mandatory to buy. 💔 pic.twitter.com/LSCiYtUIBO— Samuel (@SamueILFC) February 2, 2026
Svo hvað ber framtíðin í skauti sér, til skemmri og lengri tíma, fyrir leikmann sem hóf tímabilið vongóður um farseðil á heimsmeistaramótið en hlýtur nú að vera í lausu lofti? Breska ríkisútvarpið fór yfir óvenjulega og ósanngjarna stöðu kappans.
Elliott verður sjálfkrafa fastráðinn leikmaður Villa ef hann spilar tíu leiki á þessu tímabili.
Í ljósi takmarkaðs spiltíma hans og oft og tíðum vægðarlausrar hreinskilni Emery um áhugaleysi sitt á að kaupa hann, ræddu Liverpool og Villa um að breyta samkomulaginu á síðustu dögum.
Þeim tókst þó ekki að finna lausn og Emery hefur gefið í skyn að hann muni ekki skipta um skoðun.
„Með Harvey, þá er ekkert að breytast. Hugmynd okkar er sú að við höfum talað skýrt við hann. Hann er frábær strákur,“ sagði Emery í síðustu viku.
Harvey Elliott is expected to stay at Aston Villa after failing to find an agreement on a return to Liverpool.Club sources say there had been no recent discussions on the removal of the 10-game obligation that exists in the deal for Elliott, which indicates that Villa need to… pic.twitter.com/EDRvA5xNo6— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 2, 2026
Elliott spilaði allan leikinn gegn RB Salzburg í síðustu viku í Evrópudeildinni og kom inn af bekknum þegar Villa tapaði fyrir tíu manna liði Brentford á sunnudag.
Þetta voru fyrstu leikir hans í fjóra mánuði, síðan hann kom seint inn á í leik gegn Feyenoord í Evrópudeildinni þann 2. október.
Skilaboðin, jafnvel þá, voru þau sömu frá Emery – „það var ekkert að breytast“.
En aðstæður hjá Villa hafa breyst. Meiðsli lykilmiðjumanna, Boubacar Kamara sem verður– frá keppni fram á næsta tímabil og– John McGinn og Youri Tielemans (sem báðir verða frá í marga mánuði, ekki vikur) hafa skilið eftir skarð á þeim hluta vallarins sem Elliott spilar á.
Ef liðið kemst í úrslitaleik Evrópudeildarinnar og FA-bikarsins mun Villa spila 61 leik á þessu tímabili. Margir nýir leikmenn, fjarvistir og brottfarir, en niðurstaðan er líklega sú að Emery þurfi meira á Elliott að halda. Hvað gerist verður fróðlegt að sjá en það má lesa meira um þessa sérstöku stöðu stráksins hér.
Harvey Elliott’s move to Aston Villa last summer was meant to be a World Cup springboard.Instead, it has turned into a nightmare.So why is Unai Emery not picking him, why did Liverpool not take him back and what could his future hold?📝 @greggevans40, @JamesPearceLFC,… pic.twitter.com/wTcA0TLlwH— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 3, 2026
