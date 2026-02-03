Unglingaofbeldi eykst: „Slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi“ Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 3. febrúar 2026 13:23 Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur segir nauðsynlegt að sporna við þróuninni. Vísir/Lýður Valberg Afbrotafræðingur segir þörf á að herða eftirlit með unglingahópum sem komi saman við verslanir á kvöldin og um helgar. Nýjasta skýrsla greiningardeildar ríkislögreglustjóra sýnir að eftir margra ára fækkun ofbeldismála ungs fólks hafi málunum fjölgað á allra síðustu árum. Þolandi líkamsárásar steig fram í kvöldfréttum Sýnar og opnaði sig um árás sem hann varð fyrir af hálfu ungmenna á föstudagskvöld í strætóskýli. Hann sagði árásina hafa verið tilefnislausa, hann hafi einvörðungu ætlað að sýna unglingahópi spilagaldur. Hann kvaðst þakklátur fyrir að vera á lífi og að hann hafi haldið, þegar ofbeldið stóð sem hæst, að þetta væri hans síðasta. Þetta er langt því frá eina tilfellið á síðustu árum sem ungmenni í hópum ráðast að einum. Margrét Valdimarsdóttir er afbrotafræðingur. Hvað segja fræðin? Hvað er í gangi með unglingana okkar? „Síðasta skýrsla sem kom frá greiningadeild lögreglunnar um ungt fólk sýndi að eftir margra ára fækkun á ofbeldi hefur þeim farið fjölgandi á allra síðustu árum. Almennt þá er sú skýrsla, ég held hún rými við tilfinningar margra og fréttir sem hafa verið að birtast af þessum alvarlegu ofbeldisbrotum þar sem ungt fólk á í hlut.“ Hún segir alveg ljóst að meira sé orðið um hópamyndanir eftirlitslausra unglinga á kvöldin og um helgar. Það sé ekki hægt að líta svo á að slík þróun sé eðlileg. Auka þurfi eftirlit með unglingahópum því það sé líklegra að óæskileg hegðun magnist upp í hópum. Lítill ágreiningur sé líklegri til að þróast í alvarlegar árásir. „Þau átti sig ekki á alvarleika málsins. Fá ungmenni eru illmenni og við vitum það af rannsóknum að þau vita að ofbeldi er rangt og þeim finnst ekki réttlætanlegt að beita ofbeldi. Það er almenna viðhorfið hjá ungu fólki en svo verður einhver ágreiningur og þau taka einhverjar ákvarðanir sem þau myndu ekki undir öðrum kringumstæðum gera og átta sig ekki á því hvað það þarf stundum lítið til, hvernig slagsmál geta hreinlega endað með manndrápi,“ sagði Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur. Tengdar fréttir Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Lögreglan segir að líkamsárás sem átti sér stað í Garðabæ á föstudagskvöldið hafi verið mjög fólskuleg og telur sig vera komna með ágæta mynd af atburðarásinni. Þrír eru grunaðir í málinu en árásarmennirnir eru 16 og 17 ára. 2. febrúar 2026 12:00 „Koma einhverjir strákar og svo fer allt í háaloft“ Tvenn ungmenni réðust á karlmann á fimmtugsaldri við strætóbiðstöð við Hafnarfjarðarveg til móts við Aktu taktu skömmu fyrir miðnætti í gær. Málið er rannsakað sem stórfelld líkamsárás. 