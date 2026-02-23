Framkvæmdastjóri Intuens segir samstarf við Kraft, stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstandendur þeirra, hafa verið í góðri trú og í samráði við félagið. Tilgangurinn hafi verið að veita valkost fyrir þá sem sjálfir óskuðu eftir slíkri þjónustu, en ekki að höfða til ótta eða kvíða. Intuens hefur verið harðlega gagnrýnt fyrir að markaðssetja þjónustu sína sérstaklega gagnvart aðstanendum fólks sem greinst hefur með krabbamein.
Um helgina var rifjað upp þegar Kraftur, stuðningsfélag ungs fólks með krabbamein, bauð aðstandendum krabbameinssjúkra tilboð í heilskimun hjá Intuens árið 2023. Þannig sagði Sóley Tómasdóttir frá því á Facebook að Intuens hefði boðið henni sem aðstandanda sértilboð á svokallaðri heilskoðun.
„Það var eitt óforskammaðasta útspil sem ég hef orðið vitni [að]. Þvert gegn ráðum heilbrigðisstarfsfólks ætlar fyrirtækið að hefja aftur starfsemi sem gengur beinlínis út á að nýta sér heilsukvíða fólks án þess að bjóða neitt sem getur tryggt heilsu, öryggi eða vellíðan. Ég er miður mín,“ sagði hún.
Í hádegisfréttum Bylgjunnar sagði Sólveig Ása Tryggvadóttir, framkvæmdastjóri Krafts, að félagið sé ekki í samstarfi við Intuens í dag. Kraftur einbeitti sér að því að sinna jafningjastuðningi og fræðslu fyrir félagsfólk.
Í sömu hádegisfréttum sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, að markaðssetningin væri ósiðleg.
„Það er vægast sagt óheppilegt og auðvitað ósiðlegt ef fyrirtæki ætlar sér að markaðssetja sig sérstaklega gagnvart hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Það á við um fólk sem hefur haft krabbamein mjög nærri sér í lífinu. Það er fyrir neðan allar hellur,“ sagði hún.
Steinunn Erla Thorlacius, framkvæmdastjóri Intuens, hefur sent fréttastofu yfirlýsingu vegna umfjöllunar um samstarf félagsins og Krafts. Þar segir að í samstarfi hafi falist að boðinn hafi verið afsláttur af þjónustu Intuens. Kraftur hafi séð um að miðla þeim upplýsingum til sinna félagsmanna og Intuens hafi engin bein samskipti átt eða markaðsetningu við einstaklinga innan félagsins vegna afsláttarins. Tilgangurinn hafi verið að veita valkost fyrir þá sem sjálfir óskuðu eftir slíkri þjónustu, en ekki að höfða til ótta eða kvíða.
„Intuens hefur frá upphafi lagt áherslu á að þjónusta fyrirtækisins sé valkvæð viðbót við þá heilbrigðisþjónustu sem fyrir er. Við leggjum ríka áherslu á upplýsta ákvörðun, gagnsæi og fagleg vinnubrögð og niðurstöður eru unnar og metnar í samráði við sérfræðilækna. Við höfum djúpa samúð með þeim sem greinast með alvarlega sjúkdóma og aðstandendum þeirra. Umræða um hlutverk forvarna, mikilvægi snemmtækrar greiningar og umfang rannsókna er mikilvæg og eðlileg innan heilbrigðiskerfisins, og við virðum þau ólíku sjónarmið sem þar koma fram.“
Intuens muni áfram starfa á faglegan, ábyrgan og gagnsæjan hátt með það að markmiði að styðja einstaklinga sem vilji taka virkan og upplýstan þátt í eigin heilsuvernd.