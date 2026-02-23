Innlent

Stefnuræða Þor­gerðar Katrínar og gróðureldarnir

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Hún er nú stödd í Genf í Sviss þar sem hún hélt í morgun stefnuræðu sína í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. 

Þá spyrjum við Þorgerði einnig út í frétt Politico frá því í morgun þar sem því er haldið fram að atkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að ESB verði flýtt og hún fari fram í ágúst. 

Einnig verður rætt við slökkviliðsmann um gróðureldana sem brunnu víða í gær og heyrum í starfsmanni Veitna sem segir að litlu hafi mátt muna að vatnsból höfuðborgarbúa yrðu í hættu í gær. 

Að auki heyrum við í framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins sem mælir gegn því að fólk fari í svokallaða heilsuskimun. 

Í íþróttunum fjöllum við svo um íslenska knattspyrnulandsliðið sem er statt í Mexíkó þar sem það leikur vináttuleik á morgun. Mikil óöld er hinsvegar í landinu eftir að þekktur eiturlyfjabarón var drepinn þar í gær. 

