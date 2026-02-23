Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 23. febrúar 2026 11:38 Í hádegisfréttum verður rætt við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Hún er nú stödd í Genf í Sviss þar sem hún hélt í morgun stefnuræðu sína í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Þá spyrjum við Þorgerði einnig út í frétt Politico frá því í morgun þar sem því er haldið fram að atkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður að ESB verði flýtt og hún fari fram í ágúst. Einnig verður rætt við slökkviliðsmann um gróðureldana sem brunnu víða í gær og heyrum í starfsmanni Veitna sem segir að litlu hafi mátt muna að vatnsból höfuðborgarbúa yrðu í hættu í gær. Að auki heyrum við í framkvæmdastjóra Krabbameinsfélagsins sem mælir gegn því að fólk fari í svokallaða heilsuskimun. Í íþróttunum fjöllum við svo um íslenska knattspyrnulandsliðið sem er statt í Mexíkó þar sem það leikur vináttuleik á morgun. Mikil óöld er hinsvegar í landinu eftir að þekktur eiturlyfjabarón var drepinn þar í gær. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Rödd þolendanna að drukkna í spillingarmálum og samsæriskenningum Erlent Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Fleiri fréttir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Sjá meira