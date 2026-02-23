Nóttin var með rólegasta móti hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu eftir annasaman dag í gær þar sem mikill sinueldur logaði víða. Mestur bruninn varð við suðvesturhorni Elliðavatns og í átt að Heiðmörk en þar tókst að ráða niðurlögum eldsins á áttunda tímanum í gærkvöldi.
Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir í samtali við fréttastofu að nóttin hafi svo verið með kyrrum kjörum og að engir sinueldar hafi blossað upp. Slökkviliðsmenn fóru seint í gærkvöldi ásamt lögreglumönnum og nýttu sér dróna lögreglunnar til þess að skima brunasvæði og leita að glóð.
Engin brunahreiður fundust við þá yfirferð. Slökkviliðin á höfuðborgarsvæðinu fóru í fjölmörg útköll í gær vegna sinuelda. Eftir að eldurinn við Elliðavatn hafði verið slökktur barst tilkynning um annan á Krýsuvíkurleiðinni og enn annar við Vallarhverfið í Hafnarfirði.
Sinueldur kviknaði við suðvesturhorn Elliðavatns í Reykjavík rétt eftir klukkan þrjú í dag. Slökkviliðið réði niðurlögum eldsins um sjöleytið.
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu hefur slökkt í fjórum sinueldum á innan við sólahring. Ekki hefur ringt né snjóað í lengri tíma á höfuðborgarsvæðinu.
Minni háttar sinueldur kviknaði á Reykjavíkurflugvelli á ellefta tímanum og sást reykur stíga upp frá flugvallarsvæðinu. Búið er að slökkva eldinn en minnst fjórir sinueldar hafa komið upp á höfuðborgarsvæðinu á innan við sólarhring.