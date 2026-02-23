Vatnsból höfuðborgarbúa hefðu verið í hættu vegna sinueldsins við Elliðavatn ef vindáttin hefði verði önnur í gær. Vatnsbólið er að vinna ekki langt frá svæðinu sem brann og geta brunar sem þessi mengað þau.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veitum. Þar er haft eftir Brynju Ragnarsdóttur, forstöðukonu Vatnsmiðla hjá Veitum að svona atburðir séu grafalvarlegir. Mestur bruninn varð við suðvesturhorn Elliðavatns í gær og í átt að Heiðmörk en þar tókst slökkviliði að ráða niðurlögum eldsins á áttunda tímanum í gærkvöldi.
„Vatnsbólin okkar fyrir allt höfuðborgarsvæðið eru þarna rétt hjá og geta brunar sem þessir mengað þau auðveldlega. Mengunarefni af eldinum geta borist í drykkjarvatnið okkar. Það þarf ekki mikið til, þarna er til dæmis fólk að grilla og öll umgengni skapar hættu á svæðinu, hvort sem það er viljandi eða óviljandi. Bruninn minnir okkur óþægilega mikið á hversu mikilvægt það er að vernda þessa ómissandi innviði og taka það alvarlega,“ segir Brynja.
Hún segir að í raun hafi það verið heppni að vindáttin hafi verið eins og hún var.
„Við viljum ekki reka okkur á heppni. Sinubruninn teygði sig í átt að vatnsbólum Veitna en það skapaðist sem betur fer ekki raunveruleg hætta. Veitur munu áfram skoða með hvaða hætti vörnum verði best komið fyrir við vatnsbólin til þess að auka áfallaþol vatnsbólanna,“ segir Brynja.
Sinueldar eru ekki bara alvarlegir einir og sér heldur er umferðin sem þeir skapa einnig hættuleg. „Öll umgengni skapar áhættu og slökkviliðið er að sjálfsögðu meðvitað um það og noti til að mynda eingöngu hreint vatn til að slökkva eldinn.“
Minni háttar sinueldur kviknaði á Reykjavíkurflugvelli á ellefta tímanum og sást reykur stíga upp frá flugvallarsvæðinu. Búið er að slökkva eldinn en minnst fjórir sinueldar hafa komið upp á höfuðborgarsvæðinu á innan við sólarhring.
