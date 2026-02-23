Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar í miðbænum. Þá var erlendur maður handtekinn í miðborginni grunaður um sölu og dreifingu fíkniefna.
Viðkomandi er einnig grunaður um ólöglega dvöl hér á landi.
Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Óskað var eftir aðstoð lögreglu í Hafnarfirði vegna einstaklinga sem voru með ónæði við húsnæði. Var viðkomandi leiðbeint að láta af hegðun sinni og hafa sig hæga.
Einn var stöðvaður í umferðinni undir áhrifum fíkniefna og annar sem reyndist réttindalaus.