Leggja til van­traust á hendur Silju Báru

Jón Þór Stefánsson skrifar
Silja Bára er rektor Háskóla Íslands.
Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands, sem eru í meirihluta í ráðinu, hafa lagt fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektor Háskólans. Ástæða þess er meint ábyrgðarleysi í hækkun skrásetningargjalda.

Tillagan verður tekin til umræðu á fundi Stúdentaráðs næstkomandi þriðjudag, þann 24. febrúar klukkan 17:30.

„Það er óásættanlegt að rektor Háskóla Íslands stuðli að hækkun skrásetningargjalda og er þar af leiðandi þess valdandi að fjármögnun Háskóla Íslands sé í meira mæli orðið hlutverk stúdenta í stað stjórnvalda,“ segir í tillögu Vökuliða, en ákvörðunin er sögð draga úr jafnrétti og hvata til náms.

Ofan á það auki hún fjárhagsbyrðar stúdenta sem þegar standi höllum fæti. 

„Brýtur rektor þar með eitt af grunngildum Háskóla Íslands og tekur ákvarðanir þvert á vilja og baráttu stúdenta til margra ára,“ segir í yfirlýsingunni.

„Það er að auki ábyrgðarlaust að ráðast í þessa hækkun í ljósi þess að gjaldið hefur ekki staðið á traustum grunni í tæp þrjú ár, allt frá því að Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðaði innheimtu gjaldsins ólögmæta.“

Þá segis ráðið kalla eftir rektor sem hafi raunverulegan áhuga á hagsmunum stúdenta

„Það er ekki ásættanlegt á Íslandi að fjárhagsleg staða fólks komi í veg fyrir þekkingarleit og menntun.“

Silja Bára tók við sem rektor Háskóla Íslands í júní síðastliðnum.

