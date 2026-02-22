Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Jón Þór Stefánsson skrifar 22. febrúar 2026 18:17 Silja Bára er rektor Háskóla Íslands. Silja Bára R. Ómarsdóttir Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands, sem eru í meirihluta í ráðinu, hafa lagt fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektor Háskólans. Ástæða þess er meint ábyrgðarleysi í hækkun skrásetningargjalda. Tillagan verður tekin til umræðu á fundi Stúdentaráðs næstkomandi þriðjudag, þann 24. febrúar klukkan 17:30. „Það er óásættanlegt að rektor Háskóla Íslands stuðli að hækkun skrásetningargjalda og er þar af leiðandi þess valdandi að fjármögnun Háskóla Íslands sé í meira mæli orðið hlutverk stúdenta í stað stjórnvalda,“ segir í tillögu Vökuliða, en ákvörðunin er sögð draga úr jafnrétti og hvata til náms. Ofan á það auki hún fjárhagsbyrðar stúdenta sem þegar standi höllum fæti. „Brýtur rektor þar með eitt af grunngildum Háskóla Íslands og tekur ákvarðanir þvert á vilja og baráttu stúdenta til margra ára,“ segir í yfirlýsingunni. „Það er að auki ábyrgðarlaust að ráðast í þessa hækkun í ljósi þess að gjaldið hefur ekki staðið á traustum grunni í tæp þrjú ár, allt frá því að Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðaði innheimtu gjaldsins ólögmæta.“ Þá segis ráðið kalla eftir rektor sem hafi raunverulegan áhuga á hagsmunum stúdenta „Það er ekki ásættanlegt á Íslandi að fjárhagsleg staða fólks komi í veg fyrir þekkingarleit og menntun.“ Silja Bára tók við sem rektor Háskóla Íslands í júní síðastliðnum. Háskólar Hagsmunir stúdenta Mest lesið Sinueldur við Elliðavatn Innlent Maður skotinn til bana við Mar-a-Lago Erlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Innlent Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Innlent „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Innlent Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Innlent Fleiri fréttir Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Á sjötta hundrað lentu í vandræðum Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Sjá meira