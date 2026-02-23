Innlent

Stór hluti hærra skrá­setningar­gjalds fari í að borga veitinga­reikning HÍ

Eiður Þór Árnason og Bjarki Sigurðsson skrifa
Eiríkur Kúld Viktorsson er oddviti Vöku.
Eiríkur Kúld Viktorsson er oddviti Vöku. Vísir/Sigurjón

Meirihluti Stúdentaráðs Háskóla Íslands hefur lagt fram vantrauststillögu á hendur rektors skólans vegna hækkunar á skrásetningargjaldi. Gjaldið hefur staðið í 75 þúsund krónum síðustu tólf ár og á nú að hækka það upp í 100 þúsund krónur en um er að ræða þriðjungshækkun.

Fulltrúar stúdentahreyfingarinnar Vöku, sem eru í meirihluta í Stúdentaráði, eru ekki sáttir við þetta og hafa lagt fram vantrauststillögu á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektors.

Eiríkur Kúld Viktorsson, oddviti Vöku, telur ekki tímabært að hækka gjaldið þrátt fyrir að það hafi staðið í stað í tólf ár.

„Mér finnst vera kominn tími til að það sé í raun sýnt fram á skilgreinilega í hvað þetta gjald rennur. Og mér finnst líka að það sé kominn tími til í þessari rektorsembættistíð að það sé sýnt tillit og það sé sinnt hagsmunum stúdenta. Það sé kominn tími til að að heyra raddirnar og hlusta á þær,“ sagði hann í kvöldfréttum Sýnar.

Eiríkur bætir við að innheimta skráningargjaldsins í núverandi fyrirkomulagi byggi ekki á traustum grunni.

„Háskólanum hefur ekki tekist að sýna fram á í hvað peningurinn rennur í.“

Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, segir skiljanlegt að stúdentar mótmæli gjaldskrárhækkunum og segist ítrekað hafa bent á að fjármögnun háskólans liggi hjá stjórnvöldum. Núverandi skrásetningargjald sé fjarri því að standa undir rekstri skólans. Þetta kom fram í yfirlýsingu sem hún gaf út í dag. Hún segist hafa rætt málið við stúdenta og ítreka vilja sinn til að vinna með þeim að hagsmunum þeirra.

Risastórt skref

Eiríkur segir vantrausttillöguna vera stórt skref en fulltrúar Vöku geri þetta ekki að gamni sínu.

„Okkur finnst líka vera risastórt skref að hækka álögur á nemendur um 33% á einu bretti. Nú sérstaklega þegar á þessu skólaári hefur litið í ljós bílastæðagjöld og auknar álögur í því formi.

Að auki finnst okkur líka ansi stórt að fara fram á það og halda því fram, vissulega réttilega, að Háskóli Íslands sé fjársveltur þegar reksturinn er, ja, einkennilegur.“

Athugun þeirra hafi til að mynda sýnt að stjórnsýsla skólans hafi greitt 123 milljónir króna fyrir máltíðir og kaffiveitingar árið 2025.

„Ef við heimfærum það yfir á auknar tekjur háskólans sem fást við þessa hækkun, þá er það 37% nemenda, það eru 4.927 nemendur sem borga þennan reikning með þessari hækkun.“

Skiptar skoðanir meðal nemenda

Nemendur HÍ sem fréttastofa náði tali af í dag voru misjafnlega sáttir við fyrirhugaða hækkun.

Á meðan sumir sögðu þetta skiljanlegt í ljósi þess að gjaldið hafi ekki hækkað í langan tíma sögðu aðrir að þetta væri ósanngjarnt gagnvart mörgum nemendum sem standi fjárhagslega höllum fæti.

„Núverandi skráningargjöld eru nú þegar fráhindrandi fyrir fullt af fólki þannig að ef þetta er að fara að hækka þá er þetta bara að fara að virka fráhindrandi fyrir stærri hluta.“

Annar nemandi sagði að fyrirhuguð hækkun truflaði sig ekki mikið, sérstaklega í ljósi þess að hækkunin væri meiri ef litið væri til verðbólgu á síðustu tólf árum.

Háskólar Skóla- og menntamál

Tengdar fréttir

Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu

Silja Bára Ómarsdóttir rektor Háskóla Íslands segir skiljanlegt að stúdentar mótmæli gjaldskrárhækkunum og segist ítrekað hafa bent á að fjármögnun háskólans liggi hjá stjórnvöldum, núverandi skrásetningargjald sé fjarri því að standa undir rekstri skólans. Hún segist hafa rætt málið við stúdenta og segist ítreka vilja sinn til að vinna með stúdentum að hagsmunum þeirra.

Leggja til vantraust á hendur Silju Báru

Meðlimir Vöku í Stúdentaráði Háskóla Íslands, sem eru í meirihluta í ráðinu, hafa lagt fram tillögu um að lýst verði yfir vantrausti á hendur Silju Báru Ómarsdóttur rektor Háskólans. Ástæða þess er meint ábyrgðarleysi í hækkun skrásetningargjalda.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið