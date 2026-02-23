Innlent

Síbrotagæsla eftir af­skipti lög­reglu tvo daga í röð

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Lögreglan á Suðurnesjum hefur fengið manninn úrskurðaðan í síbrotagæslu. Ekki kemur fram til hve langs tíma.
Lögreglan á Suðurnesjum hefur fengið manninn úrskurðaðan í síbrotagæslu. Ekki kemur fram til hve langs tíma.

Karlmaður sem ítrekað og endurtekið hefur komið við sögu lögreglu hefur verið úrskurðaður í síbrotagæslu eftir að hafa orðið á vegi lögreglu tvo daga í röð vegna gruns um afbrot.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurnesjum sem segir manninn hafa verið handtekinn vegna gruns um nytjastuld, akstur undir áhrifum og fjölmörg önnur umferðarlagabrot.

Í seinna skiptið segir lögregla að maðurinn hafi ekki sinnt stöðvunarmerkjum lögreglu. Aðilinn hafi ítrekað og endurtekið komið við sögu lögreglu. Í því skyni að stöðva brotastarfsemi aðilans hafi hann verið úrskurðaður í síbrotagæslu.

Lögreglumál Reykjanesbær

