Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 23. febrúar 2026 10:17 Lögreglan á Suðurnesjum hefur fengið manninn úrskurðaðan í síbrotagæslu. Ekki kemur fram til hve langs tíma. Vísir/Þorgils Karlmaður sem ítrekað og endurtekið hefur komið við sögu lögreglu hefur verið úrskurðaður í síbrotagæslu eftir að hafa orðið á vegi lögreglu tvo daga í röð vegna gruns um afbrot. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurnesjum sem segir manninn hafa verið handtekinn vegna gruns um nytjastuld, akstur undir áhrifum og fjölmörg önnur umferðarlagabrot. Í seinna skiptið segir lögregla að maðurinn hafi ekki sinnt stöðvunarmerkjum lögreglu. Aðilinn hafi ítrekað og endurtekið komið við sögu lögreglu. Í því skyni að stöðva brotastarfsemi aðilans hafi hann verið úrskurðaður í síbrotagæslu.