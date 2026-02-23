Innlent

Bein út­sending: Stefnuræða Þor­gerðar Katrínar í mann­réttindaráðinu

Atli Ísleifsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er nú stödd í Genf í Sviss.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra mun flytja stefnuræðu sína í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í dag.

Ráðherravika 61. lotu mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna hófst í Genf í dag, en hægt verður að fylgjast með ræðunni í spilaranum að neðan. Áætlað er ræðan hefjist um klukkan 11:20.

Ísland tók sæti í ráðinu í ársbyrjun 2025 eftir að hafa hlotið kjör til þriggja ára í atkvæðagreiðslu í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í október 2024.

Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna í Genf var sett á fót árið 2006 og tók við hlutverki mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem starfaði frá 1946. Hlutverk ráðsins er að efla og vernda mannréttindi í aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna, fjalla um mannréttindabrot, beina tilmælum til einstakra ríkja um úrbætur í mannréttindamálum og fjalla um einstök þematísk réttindamál. 

Alls sitja 47 ríki í mannréttindaráðinu hverju sinni, þar af tilheyra sjö hópi Vestur-Evrópu og annarra ríkja (WEOG), þrettán koma frá Afríku, þrettán úr hópi Asíu- og Kyrrahafsríkja, átta úr hópi ríkja Rómönsku Ameríku og Karíbahafseyja og loks sex úr hópi Austur-Evrópuríkja. Mannréttindaráðið fundar að jafnaði í þremur reglubundnum fundalotum á ári sem standa yfir í nokkrar vikur í senn.

