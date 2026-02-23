„Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 23. febrúar 2026 19:03 Jónína hafði áhyggjur af stöðunni. Gróðureldarnir við Elliðavatn í gær eru meðal þeirra stærstu sem komið hafa upp á höfuðborgarsvæðinu. Hestamenn í Kópavogi óttuðust um tíma að eldarnir bærust í hesthúsin og segja það áfall að vera með eld í bakgarðinum. Fjöldi fólks flykktist á staðinn sem gerði rýmingu hesthúsa erfiðari svo og slökkviliðsmönnum að komast á staðinn. Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um gróðureldana á fjórða tímanum í gær og sendi það allt tiltækt slökkvilið á staðinn. Þar skammt frá er Sprettur, stærsta hestamannafélag landsins, með hesthúsabyggð. „Ég kom hérna á svæðið um hálf fimm og þá voru eldtungurnar hérna fyrir ofan húsið hjá okkur. Það er náttúrulega bara mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn hjá sér,“ segir Jónína Björk Vilhjálmsdóttir formaður Hestamannafélagsins Spretts. Aðeins eru um fjögur hundruð metrar frá svæðinu þar sem eldarnir loguðu niður í hesthúsin og óttuðust eigendur húsanna um tíma að eldurinn myndi ná til þeirra. „Það fóru allir hesteigendurnir hérna að losa húsin sín og færa hrossin til. Þetta er enginn smá fjöldi hrossa sem standa við þessa götu hérna við Guðmundarlund og alls konar hross sem þú blandar ekkert saman í gerði og þá tóku félagsmenn sig allir saman og það var hagrætt til í hesthúsunum hérna fyrir neðan og hrossunum komið fyrir. Svo stóðum við hérna fyrir ofan húsið og húsin hérna í lengjunni og vorum að sprauta vatni á hlíðina þannig að ef þetta kæmi hérna niður værum við að reyna eitthvað sem við gætum gert.“ Reykurinn helsta áhyggjuefnið Slökkviliðsmenn stóðu í ströngu við að reyna að slökkva eldinn fyrst þar sem hættan var mest. „Helstu áhyggjuefnin okkar í gær voru reykurinn sem lagði yfir hesthúsin af því að reykurinn fer mjög illa í hesta og svo Guðmundarlundur. Við settum kapp á að reyna að slökkva eldinn fyrst sem var að valda reyknum sem fór á hesthúsin og svo Guðmundarlund og það gekk ágætlega,“ segir Brynjar Þór Friðriksson settur sviðsstjóri á aðgerðasviði Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Alls brann um þrjátíu og tveggja hektara svæði en til að átta sig á hversu stórt það er þá er það á við fjörutíu og fimm fótboltavelli líkt og Laugardalsvöllinn. Gróðureldarnir eru að flatarmáli með þeim stærstu sem komið hafa upp á höfuðborgarsvæðinu. Gróðureldarnir voru einnig nokkuð nálægt vatnsbólum höfuðborgarbúa. „Við vorum í rauninni mjög heppin að vindáttin var ekki önnur því annars hefði það getað sett vatnsbólin okkar í hættu. Við í raun og veru viljum leggja miklu meiri áherslu á forvarnir heldur en viðbragð þegar kemur að því að vernda vatnsbólin,“ segir Brynja Ragnarsdóttir forstöðumaður vatnsmiðla hjá Veitum. Fjöldi fólks flykktist á staðinn til að fylgjast með sem gerði slökkviliðsmönnum erfiðara um vik og eigendum hesthúsanna sem þurftu að rýma þau. „Það var erfitt að komast inn í Kópavoginn út af umferð sem var nánast stopp út af stíflum sem mynduðust á svæðinu,“ segir Brynjar. Mikilvægt sé að fólk setji sig ekki í hættu við aðstæður sem þessar. Ekki er vitað hvað olli gróðureldunum en fólk þurfi að fara varlega þegar þurrt er líkt og verið hafði dagana áður. „Passa sig í meðferð á eldi. Henda ekki sígarettum í göngutúrum í sinuna eða að vera að kveikja elda eða að grilla eða neitt slíkt.“ Gróðureldar Heiðmörk Gróðureldar á Íslandi Gróðureldar í Heiðmörk Hestar Kópavogur Reykjavík Mest lesið Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Mælir gegn heilskimun Intuens Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Innlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Fleiri fréttir „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Sjá meira