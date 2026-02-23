Innlent

Á­fall að vera með eld í bak­garðinum

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.
Gróðureldarnir við Elliðavatn í gær eru meðal þeirra stærstu sem komið hafa upp á höfuðborgarsvæðinu. Hestamenn í Kópavogi óttuðust um tíma að eldarnir bærust í hesthúsin og segja það áfall að vera með eld í bakgarðinum. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá svæðinu sem brann, ræðum við slökkvilið og hestafólk.

Greint var frá því í dagblaðinu Politico að atkvæðagreiðsla um aðildarviðræður að ESB gæti farið fram í ágúst. Þingmennirnir Diljá Mist og Sigmar Guðmundsson hafa gjörólíkar skoðanir á ESB en þau mæta í myndver og ræða Evrópumálin.

Þá hittum við úkraínskar konur á Íslandi sem segja þungbært að horfa upp á að stríð hafi geysað í heimalandinu í fjögur ár á morgun. Við heyrum einnig í ósáttum stúdentum sem vilja lýsa yfir vantrausti á rektor Háskóla Íslands og sjáum myndir frá snjóbyl á austurströnd Bandaríkjanna sem sett hefur líf fólks úr skorðum.

Við heyrum í karlalandsliðsþjálfara Íslands í knattspyrnu en liðið er nú statt í Mexíkó þar sem óeirðir geysa og á að spila æfingarleik við heimamenn eftir rúma tvö sólarhringa. Í Íslandi í dag förum við á trúnó með sjötugum KK.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

