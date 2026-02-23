Áfall að vera með eld í bakgarðinum Sunna Sæmundsdóttir skrifar 23. febrúar 2026 18:07 Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld. vísir Gróðureldarnir við Elliðavatn í gær eru meðal þeirra stærstu sem komið hafa upp á höfuðborgarsvæðinu. Hestamenn í Kópavogi óttuðust um tíma að eldarnir bærust í hesthúsin og segja það áfall að vera með eld í bakgarðinum. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá svæðinu sem brann, ræðum við slökkvilið og hestafólk. Greint var frá því í dagblaðinu Politico að atkvæðagreiðsla um aðildarviðræður að ESB gæti farið fram í ágúst. Þingmennirnir Diljá Mist og Sigmar Guðmundsson hafa gjörólíkar skoðanir á ESB en þau mæta í myndver og ræða Evrópumálin. Þá hittum við úkraínskar konur á Íslandi sem segja þungbært að horfa upp á að stríð hafi geysað í heimalandinu í fjögur ár á morgun. Við heyrum einnig í ósáttum stúdentum sem vilja lýsa yfir vantrausti á rektor Háskóla Íslands og sjáum myndir frá snjóbyl á austurströnd Bandaríkjanna sem sett hefur líf fólks úr skorðum. Við heyrum í karlalandsliðsþjálfara Íslands í knattspyrnu en liðið er nú statt í Mexíkó þar sem óeirðir geysa og á að spila æfingarleik við heimamenn eftir rúma tvö sólarhringa. Í Íslandi í dag förum við á trúnó með sjötugum KK. Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30. Kvöldfréttir Mest lesið Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Mælir gegn heilskimun Intuens Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Innlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Fleiri fréttir „Mikið áfall að vera allt í einu komin með eld í bakgarðinn“ Áfall að vera með eld í bakgarðinum Umferðartafir á meðan rútunni er komið burt Rektor sendir frá sér yfirlýsingu vegna vantrauststillögu Markmiðið ekki að höfða til kvíða aðstandenda Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Sjá meira