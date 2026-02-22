Innlent

Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst til­kynning um annan

Jón Þór Stefánsson skrifar
Mynd af slökkvisarfi við Elliðavatn. Vísir/Vilhelm

Í þann mund sem slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var að ráða niðurlögum elds við Elliðavatn barst tilkynning um annan eld við Krýsuvíkurleiðina.

Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Slökkvistarf við þann eld hefur gengið ansi vel, og þegar fréttastofa náði tali af Steinþóri taldi hann að þeir væru við það að slökkva hann. Slökviliðsmennirnir hafi að minnsta kosti afpantað alla aðstoð.

