„Þá kemur bara allt í einu högg“ Smári Jökull Jónsson skrifar 2. febrúar 2026 20:32 Eins og sjá má er Daníel Örn vel lemstraður eftir árásina. Vísir/Lýður Valberg Maður sem varð fyrir fólskulegri líkamsárás í Garðabæ á föstudagskvöld kveðst þakklátur fyrir að vera á lífi, hugrakkur vegfarandi hafi ekki hugsað sig tvisvar um áður en hann skarst í leikinn. Meintir árásarmenn eru þrír og allir undir lögaldri. Daníel Örn Sigurðsson var að bíða eftir strætó í Garðabæ eftir að hafa horft á undanúrslitaleik Íslands og Danmerkur. Í skýlinu voru ungmenni sem einnig voru að bíða eftir strætó. Árásin átti sér stað í strætóskýli við Ásgarð á föstudagskvöld og var að sögn Daníels algjörlega tilefnislaus en hann hafði nálgast ungmennin með það í huga að sýna þeim spilagaldur. „Þá kemur annar strákurinn upp að mér ógnandi og með rosalegu offorsi. Ég segi honum að slaka á, bið hann að slaka aðeins á og ætla að fara að sýna honum spilagaldur og þá kemur bara allt í einu högg,“ segir Daníel í viðtali sem birtist í kvöldfréttum Sýnar. Man lítið eftir árásinni Við höggið féll Daníel í götuna þar sem barsmíðarnar héldu áfram. „Þá fæ ég annað högg og það er sparkað í andlitið á mér. Þá man ég eftir ég hafi velst við. Hvort ég hafi skrapast eitthvað á jörðinni, en allavega þá komu nokkur högg á eftir því. Þetta er í bitum einhvern veginn af því að ég man rosalega lítið eftir þessu.“ Anton Sveinn McKee, fyrrverandi sundmaður, átti leið hjá og kom Daníel til bjargar. Hann elti meðal annars einn af árásármönnunum uppi og hélt niðri þar til lögreglan kom. „Hann bjargaði lífi mínu. Anton Sveinn kemur og það sem hann sagði við mig, sem ég vissi ekki, var að ég lá og horfði í augun á honum. Þegar hann stoppaði bílinn fyrir framan mig þá ligg ég hér í götunni, á hliðinni og horfi í augun á honum og veifa og reyni að hrópa eitthvað sem líkist hjálp.“ Grunaðir allir undir lögaldri Strætóskýlið er við fjölmenna umferðargötu en lögregla fékk send myndbönd og myndir frá vegfarendum sem áttu leið hjá. Lögregla telur sig vera komna með ágæta mynd af atburðarásinni en þrír eru grunaðir, allir á aldrinum 16-17 ára. Í árásinni hlaut Daníel töluverða áverka og er meðal annars handarbrotinn auk þess sem tennur brotnuðu. Hvernig líður þér í dag? „Mér líður ágætlega, ég er auðvitað svolítið mikið í hönki en ég er svo þakklátur fyrir að vera á lífi,“ segir Daníel. Óttaðist þú um líf þitt? „Rosalega, alveg svakalega mikið. Ég held ég hafi aldrei hugsað jafn mikið um það.“ Lögreglumál Garðabær Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Innlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Fleiri fréttir „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Sjá meira