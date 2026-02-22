Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Eiður Þór Árnason skrifar 22. febrúar 2026 16:02 Sóley Tómasdóttir er kynja- og fjölbreytileikasérfræðingur hjá Just Consulting. Vísir/vilhelm Intuens beindi sjónum sínum að aðstandendum ungs fólks með krabbamein og bauð þeim sérstakt tilboð á umdeildum segulómskoðunum. Læknar segja þjónustuna gera meiri skaða en gagn. Aðstandandi krabbameinssjúklings gagnrýnir harðlega starfshætti fyrirtækisins. Sóley Tómasdóttir segir Intuens hafa boðið henni sem aðstandanda sértilboð á svokallaðri heilskoðun. „Það var eitt óforskammaðasta útspil sem ég hef orðið vitni [að],“ segir hún í færslu á Facebook-síðu sinni. „Þvert gegn ráðum heilbrigðisstarfsfólks ætlar fyrirtækið að hefja aftur starfsemi sem gengur beinlínis út á að nýta sér heilsukvíða fólks án þess að bjóða neitt sem getur tryggt heilsu, öryggi eða vellíðan. Ég er miður mín.“ Gagnrýna þjónustuna Intuens býður upp á svonefnda heilskoðun á líkama með það að markmiði að greina kvilla og sjúkdóma. Formaður Félags heimilislækna er meðal þeirra lækna sem hafa gagnrýnt fyrirtækið. Hann segir þessar skoðanir ekki af hinu góða og líklegri til að valda skaða þrátt fyrir nokkrar jákvæðar dæmisögur. Hraust fólk hafi í kjölfar skoðunar farið í óþarfa aðgerðir eða meðferð sem hafi valdið því skaða. Þá hafa læknar bent á að þjónustan auki álag á yfirspennt heilbrigðiskerfið þegar fólk fer í frekari rannsóknir bara til þess að komast að því að óljós grunur var ekki á rökum reistur. Þá sagði formaður Félags krabbameinslækna rannsóknir Intuens gera meiri skaða en gagn. Þær veiti falskt öryggi sem ýti undir heilsukvíða og krefjist frekari rannsókna sem geti spillt heilsu. Forstjóri Intuens vísar gagnrýni lækna á bug og segir viðbrögðin dæmi um að kerfið sé að verja hagsmuni sína gagnvart nýsköpun. Reiðin hellst yfir hana Sóley vildi ekki tjá sig frekar um málið þegar eftir því var leitað en benti á að hún hafi fyrst ljáð máls á þessu árið 2023. „Í sumar bauð Intuens aðstandendum krabbameinssjúklinga upp á kostakjör á heilskimun, aðeins 120.000 krónur fyrir allsherjar rannsókn. Tilboðið barst í gegnum póstlista Krafts, félags ungs fólks með krabbamein. Í [fyrstu] varð ég súperglöð og langaði að fljúga heim, en svo helltist reiðin yfir mig,“ skrifaði Sóley í færslu á Facebook árið 2023 en hún er búsett í Hollandi. Uppgefið verð á heimasíðu Intuens er í dag 300.000 krónur. Sóley sagði að henni þætti í hæsta máta óviðeigandi að tilboðið hafi verið sent á póstlista Krafts og að hún hafi greint starfsfólki félagsins frá athugasemdum sínum. Framkvæmdastjórinn farið með rangt mál Sóley segir að það hafi svo keyrt um þverbak mörgum mánuðum síðar þegar Steinunn Erla Thorlacius, þá framkvæmdastjóri Intuens, lét hafa eftir sér í nóvember 2023 að fyrirtækið hefði „alls ekki“ haft það „að leiðarljósi að herja á viðkvæma hópa eða græða.“ Orðin lét hún falla þegar fyrirtækið gerði tímabundið hlé á veitingu umræddrar segulómþjónustu í kjölfar mikillar gagnrýni frá læknum. Seinna bannaði landlæknir starfsemina en heilbrigðisráðuneytið felldi þá ákvörðun úr gildi. Sóleyju misbauð þessi ummæli framkvæmdastjórans. „Nú get ég þó ekki orða bundist. Það er hreinlega rangt að það hafi ekki verið herjað á viðkvæma hópa með gróðasjónarmið að leiðarljósi. Fyrirtæki sem beinir sjónum sínum sérstaklega að krabbameinsgreindum og aðstandendum krabbameinsgreindra veit nákvæmlega hvað það er að gera. Að sjálfsögðu vita þau um óttann og kvíðann sem krabbamein veldur hjá sjúklingum og aðstandendum og nýta sér hann til að græða,“ skrifaði Sóley. Vísar hún þar til aukins heilsukvíða sem Sóley og fjölskyldan hafi fundið fyrir eftir að sonur hennar greindist með krabbamein. Til að mynda hafi heimilislæknir þeirra brugðist við þessu með því að kanna möguleg einkenni krabbameins oftar hjá þeim en öðrum skjólstæðingum. Kraftur ekki séð eftir sinni þátttöku Í áðurnefndu viðtali sagði Steinunn, framkvæmdastjóri Intuens, að starfsfólki þætti „auðvitað mjög leitt að umræðan sé komin á þennan stað.“ Sóley tók ekki undir þetta. „Ég hef af ýmsum ástæðum aldrei verið hrifin af einkarekinni heilbrigðisþjónustu. En þetta er ljótasta dæmið sem ég hef séð. Ólíkt framkvæmdastýru Intuens er ég glöð að umræðan sé komin á þennan stað. Svona subbuskapur er bara ekki í boði.“ Í viðtalinu árið 2023 minntist Steinunn á að þjónustan hafi verið sett fram í samstarfi við Kraft, áðurnefnt stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem hefur greinst með krabbamein og aðstandendur. Staðhæfði framkvæmdastjórinn að hún hefði fengið þau skilaboð frá stjórnendum Krafts að þeir hefðu ekki séð eftir sínum þætti í málinu. Heilbrigðismál Krabbamein Tengdar fréttir Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens vísar gagnrýni sérfræðinga í heilbrigðiskerfinu alfarið á bug. Hún gefur lítið fyrir rök lækna og segir viðbrögðin enn eitt dæmi um kerfið að verja hagsmuni sína gagnvart nýsköpun. 20. febrúar 2026 12:03 Lýsir heilskimuninni sem algjöru peningaplokki Tómas Guðbjartsson hjartalæknir segir heilskimun einkafyrirtækisins Intuens eitthvað mesta peningaplokk sem kynnt hafi verið til leiks í einkarekinni íslenskri heilbrigðisþjónustu. 22. nóvember 2023 16:13 „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Formaður Félags krabbameinslækna segir rannsóknir Intuens gera meiri skaða en gagn. Þær veiti falskt öryggi sem ýti undir heilsukvíða og krefjist frekari rannsókna sem geti spillt heilsu. 19. febrúar 2026 18:58 „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Formaður Félags heimilislækna gefur lítið fyrir markaðsefni fyrirtækisins Intuens og segir heilskoðanir gera meira slæmt en gott þrátt fyrir nokkrar jákvæðar dæmisögur. 