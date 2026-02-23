Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Árni Sæberg skrifar 23. febrúar 2026 14:14 Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í málinu í síðustu viku. Vísir/Vilhelm Kona á fertugsaldri hefur verið dæmd til þrjátíu daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir nokkurn fjölda brota. Hún var meðal annars ákærð fyrir hótun og nytjastuld, með því að neyða konu út úr bíl með því að hóta henni með hnífi og aka bílnum á brott. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur yfir konunni, sem kveðinn var upp þann 18. febrúar, segir að hún hafi verið ákærð fyrir hótun, nytjastuld og þjófnað með því að hafa í september 2023, á bifreiðastæði í Reykjavík, hótað konu með hnífi og skipað henni að yfirgefa bifreiðs sína. Hún hafi þá tekið bifreiðina heimildarlaust og ekki henni að öðrum stað í Reykjavík, þar sem hún hafi skilið hana eftir, eftir að hafa tekið úr henni umslag sem innihélt 5.500 krónur. Þá hafi hún verið ákærð fyrir að hafa stolið matvörum og snyrtivörum úr Krónunni, að andvirði 15 þúsund króna, og fyrir að aka án ökuréttinda í tvígang. Í dóminum segir að hún hafi játað brot sín skýlaust og krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Með vísan til sakaferils konunnar og ákvæða almennra hegningarlaga væri refsing hennar hæfilega ákveðin 30 daga skilorðsbundin fangelsisvist. Þá var henni gert að greiða 400 þúsund króna sekt í ríkissjóð og málsvarnarþóknun skipaðs verjanda hennar, 450 þúsund krónur. Dómsmál Mest lesið Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Erlent Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Innlent Ófremdarástand eftir andlát voldugasta fíknaefnabaróns heims Erlent Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Innlent Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Innlent Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Erlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Mælir gegn heilskimun Intuens Innlent Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Innlent Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Erlent Fleiri fréttir Skilorð fyrir vopnaðan nytjastuld Loka hvorki fornmáladeildinni né hætta latínukennslu Erfitt að segja til um upptök gróðureldanna Mælir gegn heilskimun Intuens Miklar hreinsanir fyrirhugaðar í borgarstjórnarliði xD Stefnuræða Þorgerðar Katrínar og gróðureldarnir Enn ekkert ákveðið um hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram Framboðið heitir Vinstrið og Finnur verður í sjötta sæti Bein útsending: Stefnuræða Þorgerðar Katrínar í mannréttindaráðinu Síbrotagæsla eftir afskipti lögreglu tvo daga í röð Leggur til að dánarbú án lögerfingja renni í almannaheillasjóð Þjóðaratkvæði um ESB-viðræður sagt geta orðið strax í ágúst Vatnsból hefðu verið í hættu ef vindáttin hefði verið önnur Tvær handtökur í nótt Enginn sinueldur og róleg nótt hjá slökkviliði eftir eril gærdagsins Voru í þann mund að slökkva eldinn þegar það barst tilkynning um annan Leggja til vantraust á hendur Silju Báru Líf bar sigur úr býtum Intuens hafi nýtt sér óttann og kvíðann sem krabbamein valdi til að græða Sinueldur við Elliðavatn „Hrikalega óábyrgt og jafnvel hættulegt“ að senda börnin sín vísvitandi veik á leikskóla Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Vísar gagnrýni verkalýðsleiðtoga til föðurhúsanna Býst við að samningar náist fljótlega og auglýsir eftir starfsfólki Fjórir sinueldar á sólarhring: „Við skulum bara leggjast á bæn og vona að það komi snjór“ Leitað logandi ljósi eftir nýjum kirkjugarði á Selfossi Sjálfsafgreiðslukassar og aukin sjálfvirkni auki vandann Sinueldar, sjúklingar og skafrenningur Reykur sást á flugvallarsvæðinu Töluverður viðbúnaður vegna tilkynningar um kajak Sjá meira