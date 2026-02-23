Innlent

Skil­orð fyrir vopnaðan nytjastuld

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm í málinu í síðustu viku.
Kona á fertugsaldri hefur verið dæmd til þrjátíu daga skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir nokkurn fjölda brota. Hún var meðal annars ákærð fyrir hótun og nytjastuld, með því að neyða konu út úr bíl með því að hóta henni með hnífi og aka bílnum á brott.

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur yfir konunni, sem kveðinn var upp þann 18. febrúar, segir að hún hafi verið ákærð fyrir hótun, nytjastuld og þjófnað með því að hafa í september 2023, á bifreiðastæði í Reykjavík, hótað konu með hnífi og skipað henni að yfirgefa bifreiðs sína.

Hún hafi þá tekið bifreiðina heimildarlaust og ekki henni að öðrum stað í Reykjavík, þar sem hún hafi skilið hana eftir, eftir að hafa tekið úr henni umslag sem innihélt 5.500 krónur.

Þá hafi hún verið ákærð fyrir að hafa stolið matvörum og snyrtivörum úr Krónunni, að andvirði 15 þúsund króna, og fyrir að aka án ökuréttinda í tvígang.

Í dóminum segir að hún hafi játað brot sín skýlaust og krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Með vísan til sakaferils konunnar og ákvæða almennra hegningarlaga væri refsing hennar hæfilega ákveðin 30 daga skilorðsbundin fangelsisvist. 

Þá var henni gert að greiða 400 þúsund króna sekt í ríkissjóð og málsvarnarþóknun skipaðs verjanda hennar, 450 þúsund krónur.

Dómsmál

